Gino Paoli: «Oggi emergono le cantanti che mostrano il culo». Elodie: «Hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle mer**»

Parole dure e disincantate, quelle usate da Gino Paoli per descrivere il mondo dello spettacolo di oggi: una «m*rda», sostiene in un’intervista al Corriere della Sera, perché «è tutto apparenza. Oggi peggio di ieri. Ieri avevamo Mina e la Vanoni. Oggi emergono le cantanti che mostrano il culo». Frecciatina presa sul personale dalla cantante Elodie, che ha presto replicato via X: «Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle mer**, è così. Io preferisco essere una bella persona». Non è d’altronde la prima volta che la cantante interviene per difendere il suo diritto a mostrarsi come più le aggrada: non molto tempo fa aveva risposto anche alla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, che aveva parlato di «una rappresentazione poco elegante del corpo della donna». «Il mio corpo non dovrebbe suscitare scandalo, questo è il mio corpo, il mio manifesto di donna libera», era stata la risposta di Elodie. Oggi a schierarsi in sua difesa c’è stata anche Emma Marrone, che a Grazia ha dichiarato: «Secondo me stiamo regredendo. Adesso criminalizzano Elodie o me per una culotte o perché metto i cerotti sul seno. Dove sta la libertà di esprimersi anche attraverso il corpo? Forse il problema è che molti hanno paura delle donne che finalmente si mostrano come mamma le ha fatte. I miei colleghi maschi sono liberi di stare a torso nudo e mostrare i capezzoli, mentre i nostri vengono censurati. Continuiamo a fare differenze tra il corpo maschile e femminile, e noi siamo sempre la cosa da nascondere».

Leggi anche: