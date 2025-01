«Ha fatto stalking a una sua ex consulente»: così la stilista Elisabetta Franchi rischia il processo

Tutto parte da un rapporto di fiducia minato, un post su Instagram e perfino una chiamata ai vertici di una nota società bancaria

La stilista Elisabetta Franchi rischia il processo per stalking ai danni di una sua ex consulente. Lo apprende Ansa, parlando della chiusura delle indagini da parte della Procura di Bologna col pm Luca Venturi e la squadra mobile della questura. Franchi sarebbe sospettata di aver screditato pubblicamente e privatamente la donna. Tra le accuse spunta anche un post su Instagram della stilista, che provocò numerosissimi commenti diffamatori, con conseguente “shitstorm” verso la vittima.

Da dove nasce l’accusa di stalking per Elisabetta Franchi

«Hai mai vissuto l’incubo – recitava il post di Franchi – di scoprire che la tua migliore amica, quella persona di cui ti fidavi ciecamente, non solo ti ha tradita, ma lo ha fatto nel modo più ignobile possibile?». I followers della stilista individuarono l’ex consulente, con il suo soprannome. E così la diretta interessata ha sporto denuncia. Le indagini hanno accertato come il comportamento di Franchi (difesa dall’avvocato Paolo Creta), le molestie e le minacce, abbiano generato nell’altra donna paura e ansia e il cambiamento delle abitudini di vita, impedendole di svolgere serenamente le proprie attività quotidiane. Tra gli episodi contestati, anche una visita della stilista alla sede di una banca, con cui lavorava la vittima, che di professione è broker. Rivolgendosi ai vertici dell’istituto dove Franchi ha parte del suo patrimonio, la donna avrebbe accusato l’ex amica e consulente di essere stata poco professionale e incapace, chiedendo di agire di conseguenza, cosa che poi non sarebbe avvenuta.