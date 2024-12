«Trenitalia è la migliore d’Europa». Lo studio che incorona i treni italiani: «Ottimo rapporto qualità-prezzo»

Il vettore ferroviario italiano si piazza bene in quasi tutte le categorie dello studio di Transport & Environment, ad eccezione di quella che valuta i servizi per chi viaggia in bici

«Trenitalia è il miglior vettore ferroviario d’Europa». Questo è quello che emerge da un’analisi di Transport & Environment sui principali operatori delle strade ferrate nel vecchio continente. L’associazione che riunisce le Ong europee che operano nel settore dei trasporti sostenibili ha stilato una classifica che comprende tutta l’Europa Occidentale, a eccezione di Albania, ex Jugoslavia, Irlanda e Norvegia, rilevando che, seppur vessata dai ritardi e dagli abusi ai suoi dipendenti, criticata, e coinvolta nei numerosi scioperi del 2024, Trenitalia batte i suoi omologhi europei soprattutto nel rapporto qualità-prezzo.

I parametri dello studio che incorona Trenitalia

Lo studio tiene conto di otto parametri: prezzo, offerte speciali, affidabilità, esperienza di prenotazione, politica sui rimborsi, esperienza di viaggio, treni notturni e politica sul trasporto delle biciclette. Nella classifica aggregata, Trenitalia ottiene un punteggio di 7,7 su dieci, seguita dalle ferrovie svizzere Sbb e dalla ceca Regiojet, entrambe a 7,4. Chiudono la classifica la francese Ouigo (5,2), Hellenic Trains (5,1) – ironicamente, il vettore greco appartiene a Ferrovie dello Stato – e la britannica Eurostar (4,9).

Ottimo rapporto qualità-prezzo di Trenitalia

Per quanto riguarda i prezzi calcolati in rapporto ai chilometri percorsi, Trenitalia (6,4) si piazza nella seconda metà della classifica dominata da Flixtrain. Poco sopra il vettore nazionale c’è Italo (6,8). Buon piazzamento invece per l’esperienza di prenotazione, dove Trenitalia arriva quinta. Stessa posizione anche per l’affidabilità. Come prevedibile, la categoria è denominata dagli svizzeri. Sesta per le politiche di rimborso, Trenitalia si rifà sul comfort di viaggio, che vede il vettore nazionale secondo, dietro solo alla francese Sncf. I treni italiani si piazzano al primo posto per le offerte speciali e terzi per l’offerta di treni notturni. Dove Trenitalia non arriva alla sufficienza è sulla politica per le biciclette a bordo, con un punteggio di 5. Nel complesso, dunque secondo la Ong, Trenitalia «offre uno dei migliori rapporti qualità-prezzo del continente ed eccelle in quasi tutte le categorie».

In copertina: ANSA/MOURAD BALTI TOUATI | Il Frecciarossa 1000 per la tratta Milano-Parigi in stazione Centrale a Milano, 18 dicembre 2021.