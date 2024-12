Ci risiamo: sabato di passione sui treni ad Alta velocità e regionali. Un guasto all’altezza di Rovigo fa schizzare i ritardi a oltre un’ora

Regionali cancellati e Alta Velocità dirottata su percorsi alternativi. Cronaca di una mattina di ordinaria follia nel centro e nord Italia

Stamane sono stati segnalati ritardi di oltre un’ora sulla linea ferroviaria Venezia Bologna, dove la circolazione è stata fortemente rallentata dalle ore 7.50 fino alle 10 per un guasto alla linea elettrica all’altezza di Rovigo. I treni al Alta Velocità, alcuni dei quali vengono instradati su percorsi alternativi via Verona, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti. Mentre i regionali registrano un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti e subire cancellazioni e limitazioni di percorso. Un incidente veneto che ha avuto ripercussioni fino in Emilia-Romagna. Il tabellone in questo tweet proviene da Bologna Centrale.