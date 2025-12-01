Le serie tv in uscita a dicembre 2025. Nuove puntate di Stranger Things, ma anche Intervista col vampiro, Ficarra e Picone ed Emily in Paris

Dicembre è anche il mese delle seconde stagioni di Tomb Raider: la leggenda di Lara Croft e di Fallout. Ma anche dell'esordio di The Rainmaker, serie ispirata ad uno dei migliori legal thriller di John Grisham

Inutile specificare che l’evento dell’anno, per quel che riguarda il mondo delle serie tv, è il finale di Stranger Things, suddiviso in diverse tranche, probabilmente per moltiplicare l’hype attorno al progetto. A dicembre Netflix propone il secondo volume, il terzo e ultimo previsto invece con il nuovo anno. Ma diverse sono le nuove uscite interessanti proposte dalle piattaforme disponibili in Italia. Tra queste sicuramente Intervista col vampiro, che già fu un cult degli anni ’90, e che Netflix propone in versione serie tv. Stessa piattaforma dove troveremo Sicilia Express, il secondo progetto seriale di Ficarra e Picone dopo il successo di Incastrati. Prosegue, sempre su Netflix, Tomb Radier: la leggenda di Lara Croft, serie ispirata al noto videogame giunta così alla seconda stagione, così come procede (stagione numero 5) quella di Emily in Paris, ormai un cult.

Passando su Prime Video invece troviamo questo mese la seconda stagione di Fallout, intrigante serie su un futuro post apocalittico. Mentre Sky e NOW propongono due chicche come The Rainmaker, ispirato ad uno degli strepitosi legal thriller di John Grisham e Amadeus, la serie che ripercorre la vita di un giovane Wolfgang Amadeus Mozart.

Le serie tv per piattaforma streamig

Prossime uscite su Netflix a dicembre 2025

Lunedì 1 dicembre – Dark Winds

Dark Winds è un thriller ambientato nei primi anni ’70 nelle terre della Nazione Navajo, dove due agenti tribali, Joe Leaphorn e Jim Chee, indagano su una serie di omicidi e sparizioni che intrecciano crimine, superstizioni locali e vecchie ferite della comunità. La serie rielabora liberamente i romanzi di Tony Hillerman dedicati alla coppia Leaphorn & Chee, trasformandoli in un noir psicologico. Il protagonista, Zahn McClarnon, già visto in Westworld e Fargo, qui trova uno dei suoi ruoli più importanti, mentre la produzione vede coinvolti anche Robert Redford e George R. R. Martin.

Lunedì 1 dicembre – Intervista col vampiro

Intervista col vampiro segue le vicende di Louis de Pointe du Lac, trasformato in vampiro dal carismatico e disturbante Lestat, mentre racconta la sua vita secolare a un giornalista umano. La storia esplora amore, dipendenza, immortalità e violenza attraverso un rapporto tossico che attraversa continenti ed epoche e rielabora l’omonimo romanzo di Anne Rice.

Lunedì 1 dicembre – Talamasca – L’ordine segreto

Talamasca – L’ordine segreto segue Guy Anatole, un giovane avvocato capace di leggere la mente che viene reclutato da un’antica organizzazione segreta incaricata di sorvegliare vampiri, streghe e ogni tipo di presenza soprannaturale. Indagando sulla scomparsa della madre, Guy si ritrova in un labirinto di rituali, creature e complotti interni, scoprendo che la Talamasca protegge il mondo ma nasconde anche verità pericolose. La serie prende spunto dall’universo di Anne Rice, lo stesso di Intervista col vampiro e delle Streghe di Mayfair (con William Fichtner, visto in Prison Break).

Giovedì 4 dicembre – The Abandons

The Abandons racconta la storia di una famiglia che si trasferisce in una vecchia villa isolata, ignara dei segreti e delle presenze oscure che abitano la casa. Mentre strane apparizioni e fenomeni inspiegabili iniziano a manifestarsi, i membri della famiglia scoprono legami inquietanti con il passato dell’edificio, costringendoli a confrontarsi con traumi e verità nascoste. La serie è un horror psicologico basato su tensione e mistero. Tra gli attori principali spicca Alice Eve, già nota per ruoli in Star Trek Into Darkness e Before We Go.

Venerdì 5 dicembre – Sicilia Express

Sicilia Express racconta le vicende di un gruppo di passeggeri a bordo di un treno diretto in Sicilia, le cui vite si intrecciano tra misteri, segreti personali e incontri inaspettati durante il viaggio. Protagonisti Ficarra e Picone, che tornano ad un prodotto seriale dopo il successo di Incastrati.

Giovedì 11 dicembre – Tomb Radier: la leggenda di Lara Croft (stagione 2)

Lara Croft mentre continua le sue avventure intorno al mondo alla ricerca di antichi artefatti e misteri nascosti. Affrontando organizzazioni segrete, trappole mortali e enigmi leggendari, Lara dimostra coraggio, astuzia e abilità fuori dal comune. La serie rielabora liberamente i videogiochi Tomb Raider e vede Alicia Vikander tra i volti principali.

Giovedì 18 dicembre: – Emily in Paris (stagione 5)

La quinta stagione della popolare Emily in Paris segue la protagonista mentre deve gestire la fusione tra la sua agenzia e un’importante multinazionale del lusso, affrontando pressioni lavorative e rivalità tra colleghi. Tra eventi mondani, campagne pubblicitarie sotto i riflettori e malintesi romantici, Emily naviga tra nuove amicizie e vecchi amori, cercando di mantenere il suo stile unico.

Venerdì 26 dicembre: Stranger Things (stagione 5, volume 2)

L’ultima tranche di episodi di quella che è una delle più popolari serie tv di sempre, riprende la lotta finale dei ragazzi di Hawkins contro minacce soprannaturali che minacciano di distruggere il mondo. Vecchi e nuovi alleati si uniscono in battaglie intense, tra misteri sovrannaturali, sacrifici e rivelazioni che cambiano per sempre le vite dei protagonisti. Questi episodi trascineranno i numerosi fans della serie fino alla notte di Capodanno, quando Netflix proporrà la puntata finale.

Prossime uscite su Prime Video a dicembre 2025

Giovedì 4 dicembre – Messaggi da Elsewhere

Messaggi da Elsewhere segue un gruppo di persone che, dopo aver ricevuto misteriosi messaggi e segnali criptici, si ritrova coinvolto in eventi soprannaturali e legami misteriosi tra loro. Cercando di capire chi o cosa li stia contattando, i protagonisti scoprono segreti personali e verità nascoste che mettono in discussione la loro percezione della realtà. Tra gli attori principali c’è Annie Murphy, conosciuta per Schitt’s Creek.

Mercoledì 17 dicembre – Fallout (stagione 2)

Fallout continua seguendo nuovi e vecchi sopravvissuti in un mondo post‑apocalittico devastato da una guerra nucleare, mentre cercano risorse, alleanze e modi per ricostruire una società frammentata. Tra creature mutate, bande ostili e segreti del passato, i protagonisti devono lottare per sopravvivere e proteggere chi amano. La serie rielabora liberamente l’universo dei celebri videogiochi Fallout; nel cast spicca Walton Goggins, già noto per Justified e The Hateful Eight.

Prossime uscite su Sky e NOW a dicembre 2025

Venerdì 5 dicembre – The Rainmaker

The Rainmaker racconta la storia di un giovane avvocato idealista che accetta un caso contro una potente compagnia assicurativa responsabile della morte di un adolescente. Mentre lotta per ottenere giustizia, si confronta con corruzione, intrighi legali e dilemmi morali che mettono alla prova la sua etica e il suo coraggio. La serie è un legal drama ispirato all’omonimo romanzo di John Grisham.

Martedì 23 dicembre: Amadeus

Amadeus racconta la vita del giovane Wolfgang Amadeus Mozart, dai primi successi come bambino prodigio fino ai trionfi e alle difficoltà da adulto, mostrando talento, ambizione e conflitti personali. La serie rielabora liberamente la storia del compositore e i suoi rapporti con figure chiave dell’epoca. Nel cast spicca Tom Hulce, già noto per il film premio Oscar Amadeus (1984), cui la serie rende omaggio.

Prossime uscite su Disney+ a dicembre 2025

Mercoledì 10 dicembre: Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo (stagione 2)

Continuano le avventure di Percy, figlio di Poseidone, mentre affronta nuovi pericoli e complotti divini insieme ad Annabeth e Grover. Tra mostri mitologici, inganni degli dèi e sfide sempre più grandi, Percy deve impedire una guerra tra Olimpo e il mondo mortale. La serie rielabora i romanzi di Rick Riordan e nella seconda stagione approfondisce legami tra personaggi e mitologia.

Prossime uscite su Paramount+ a dicembre 2025

Giovedì 11 dicembre – Little Disasters – L’errore di una madre

Little Disasters – L’errore di una madre racconta la storia di una madre che, a causa di una scelta impulsiva, mette in pericolo la sua famiglia e deve affrontare le conseguenze dei propri errori. Mentre cerca di rimediare, emergono segreti e tensioni che mettono alla prova i legami familiari. La serie è un thriller psicologico che esplora colpa, responsabilità e dinamiche familiari; tra gli attori principali c’è Connie Britton, già nota per Nashville e Friday Night Lights.