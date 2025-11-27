Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
Nanni Moretti canta «Incoscienti giovani» di Achille Lauro con Trinca e il cast di «Succederà questa notte» – Il video

27 Novembre 2025 - 22:02 Ugo Milano
Il regista si è divertito con il cast del suo prossimo film: le cui riprese stanno per chiudersi a Roma

Inizia a cantare Louis Garrel, intonando «Oh, bambina / Tutto quello che hai passato è un’università». Poi Jasmine Trinca e perfino il regista Nanni Moretti. Tutto il cast “Succederà questa notte”, maestro incluso canta le parole di Incoscienti giovani, la hit di Achille Lauro che Moretti ha voluto interpretare mentre le riprese del suo film stanno per chiudersi a Roma. Un film ispirato ai racconti di Eskhol Nevo, Lègami. La performance canora invece si può godere dal profilo Instagram del regista.

