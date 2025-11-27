Panico al concerto di Anna Pepe a Bologna. Qualcuno spruzza lo spray al peperoncino dopo un furto. Live interrotto per 20 minuti – Il video

La cantante, quando ha notato il vuoto che si stava creando sotto il palco, ha fermato la musica

Panico ieri sera a Bologna, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno dove, durante un concerto di Anna Pepe, è stato spruzzato dello spray al peperoncino spruzzato tra migliaia di presenti, tra cui giovanissimi, rendendo l’aria irrespirabile. La cantante, mentre risuonavano le note del brano “Petit Fou Fou”, realizzato con Rhove (che non era presente), quando ha notato il vuoto che si stava creando sotto il palco, ha prontamente fermato la musica. L’evento è ripreso solo venti minuti dopo. Secondo alcune informazioni, raccolte tra i presenti e non verificabili, lo spray al peperoncino sarebbe stato aperto come reazione a un tentativo di furto.

Il precedente a Corinaldo

All’Unipol Arena, spazio adatto per questi eventi, con la struttura a norma, non ci sono stati né feriti né intossicati. Ma le immagini che rimbalzano sui social media riportano a quello che accadde l’8 dicembre 2018 a Corinaldo, in provincia di Ancona, dove sei persone persero la vita, mentre altre 59 rimasero ferite pochi minuti prima dell’inizio del concerto del rapper italiano Sfera Ebbasta. Alla Lanterna Azzurra fu spruzzato dello spray al peperoncino, causando panico tra la folla che poi, anche a causa di una delle due uscite d’emergenza chiusa, si diresse in massa verso la porta sul retro del locale e sul ponticello che sovrastava un piccolo fossato. La balaustra del ponte cedette facendo precipitare numerose persone e causando la morte di alcune, schiacciate dalla folla. Per quell’episodio la Cassazione ha confermato le condanne di 12 anni, 6 mesi e 20 giorni per Ugo Di Puorto, 12 anni, 4 mesi e 20 giorni per Raffaele Mormone, e 11 anni e 10 mesi per Andrea Cavallari.

Ti potrebbe interessare Andrea Cavallari fermato in Spagna con documenti falsi. Gli ultimi giorni della fuga del 26enne condannato per la strage di Corinaldo

(video TikTok @baddie)