«Bad Bunny? Dopo un minuto e mezzo ha rotto i c***», uno del Volo lo stronca: l’imbarazzo degli altri due – Il video

Ospiti di Alessandro Cattelan, i tre artisti commentano il successo del rapper portoricano e si dividono. Soprattutto dopo la sparata di uno dei tre che si lancia in un giudizio drastico sulla musica del collega

Durante una puntata di «Supernova», il videopodcast di Alessandro Cattelan, Il Volo ha ripercorso diciassette anni di carriera tra ricordi, riflessioni sul mercato musicale e qualche scivolone sopra le righe. È stato lo stesso Cattelan ad aprire il capitolo Bad Bunny, confessando di non aver vissuto con particolare trasporto la sua esibizione all’Half Time Show del Super Bowl. A quel punto Ignazio Boschetto è intervenuto provando a imitare in modo impietoso il rapper, per poi sparare la sua netta stroncatura: «Parli di uno che è al top mondiale, ma poi lo ascolti… e dopo un minuto e mezzo ti rompi i coglioni».

Il Volo su Bad Bunny, l’imbarazzo nel trio per la sparata di Boschetto

Gli altri due compagni di trio hanno cercato di aggiustare il tiro, con le facce visibilmente imbarazzate. Piero Barone e Gianluca Ginoble hanno riconosciuto quanto l’artista portoricano sia anche un imprenditore capace di fare cose fuori dal comune. Uno che ha saputo creare un personaggio «che è diventato la voce dei latinoamericani in un periodo storico delicatissimo in America». Quando Boschetto ha ripreso a fare il verso a Bad Bunny, è stato proprio Ginoble a richiamarlo con una stoccata bonaria: «Non si imitano gli altri artisti».

Il Volo e il bel canto in Italia: «È considerato quasi virtuosismo sterile»

Non è mancata una riflessione più ampia sul loro rapporto con il pubblico italiano, che i tre descrivono come decisamente più tiepido rispetto a quello internazionale. «In Italia il bel canto è una colpa, è stato anche in qualche modo perculato», hanno detto, spiegando che nel nostro Paese il loro genere è percepito come «quasi virtuosismo sterile», mentre altrove, a partire dagli Stati Uniti, viene trattato con tutt’altro rispetto. Un paradosso che, a sentire loro, racconta molto di come l’Italia guardi, a volte con diffidenza, al proprio stesso patrimonio musicale.