Mario Adinolfi querela Le Iene, Pier Silvio Berlusconi e Mediaset. L’aggressione all’inviato e la tirata di capelli – Il video

L'ex deputato e concorrente de l'Isola agisce per vie legali. Nei giorni scorsi ha incontrato l'inviato Filippo Roma: e non è finita benissimo

Mario Adinolfi avrebbe presentato denuncia contro Pier Silvio Berlusconi, Davide Parenti, Filippo Roma, Alfredo Liuzzi, Cristina Zaccanti, Carlo Bravi, Rti e Mediaset. Sul tavolo il lavoro de Le Iene. La trasmissione ha riportato le testimonianze di alcune persone che sarebbero state ingannate dall’ex concorrente dell’Isola dei famosi, con la promessa di guadagni facili tramite scommesse. Ma il ritorno di denaro non ci sarebbe stato. Un lavoro, quello della trasmissione Mediaset, culminato con uno scontro tra l’inviato e Adinolfi, con tanto di tirata di capelli che andrà in onda, si presume, mercoledì prossimo.

«Discriminazione anticristiana di ispirazione massonica»

«Ho sempre ritenuto prioritario, come faccio anche su queste pagine, tutelare la libertà di critica anche e soprattutto nei miei confronti. Ora però i tratti dell’associazione delinquenziale e persecutoria non priva di evidenti finalità ideologico-politiche, con tratti di discriminazione anticristiana palese probabilmente di ispirazione massonica, sono troppo chiari e francamente insopportabili. La serialità delle diffamazioni attuate sistematicamente dal 2016 guarda caso sempre a ridosso di momenti elettorali con agguati ad personam sotto la mia abitazione di residenza ed in innumerevoli eventi pubblici, con ricadute che hanno leso gravemente anche mia moglie e le mie figlie, ha richiesto un atto che avrei volentieri evitato ma si è reso evidentemente necessario», ha dichiarato Adinolfi sui social, allegando la foto di una scrivania con un poliziotto in divisa. I reati denunciati dall’ex concorrente dell’Isola vanno dall’associazione a delinquere, fino alla diffamazione e stalking.

La tirata di capelli

Durante l’ultimo servizio la iena Filippo Roma ha incontrato Adinolfi, ma la situazione è degenerata fino all’aggressione. In un video che gira in rete si vede l’ex deputato tirare i capelli all’inviato. Adinolfi respinge tutte le accuse e sostiene che il programma di Italia1 non si avvalga di vere testimonianze ma di figuranti. Accusa a cui la trasmissione ha replicato. Si sono avvalsi di una complice, ma «tutte le persone che denunciano di aver perso denaro, invece, non sono figuranti».



