Il movimento di Gianni Alemanno confluirà in Futuro nazionale: pronto l’asse sovranista con il nuovo partito di Vannacci

Secondo Repubblica, l'annuncio avverrà il 31 marzo. Fra tre mesi l'ex sindaco di Roma uscirà dal carcere

Indipendenza, il movimento fondato dall’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, confluirà in Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci dopo l’addio alla Lega. Lo scrive Repubblica, secondo cui l’annuncio ufficiale è già programmato per il 31 marzo a Roma, quando la neonata formazione politica dell’ex generale celebrerà il proprio congresso fondativo, in vista della campagna elettorale per le prossime elezioni.

I movimenti nella destra-destra

Alemanno, che si trova in carcere dopo la condanna per traffico illecito di influenze, dovrebbe finire la detenzione fra circa tre mesi. In attesa di tornare in libertà, l’ex sindaco della Capitale avrebbe deciso di far confluire il suo movimento sovranista, che conta circa 2mila iscritti, in Futuro Nazionale. Nei mesi scorsi, d’altronde, lo stesso Alemanno aveva avanzato apprezzamenti nei confronti di Vannacci, assieme al quale spera di racimolare voti tra gli elettori scontenti che si collocano a destra di Lega e Fratelli d’Italia. Vannacci «ha un background di vita, cultura e patriottismo molto superiore a quello di Meloni e Salvini», aveva commentato l’ex sindaco in un’intervista.

Adinolfi medita i prossimi passi

Sempre secondo la ricostruzione di Repubblica, anche il Popolo della Famiglia sta meditando di unire le proprie forze con Vannacci. Dopo il 5% ottenuto alle elezioni suppletive in un collegio del Veneto, Mario Adinolfi ha fatto sapere che proporrà un “Partito della nazione” ai partiti di destra, in primis Fratelli d’Italia Ma se la proposta dovesse essere rifiutata, l’ex esponente del Pd potrebbe avvicinarsi a Futuro Nazionale. «Ogni intesa deve passare da una presa d’atto della pari dignità del Popolo della Famiglia. Io non mi iscrivo al partito di Vannacci. Ma a determinate condizioni – ha precisato – posso essere disponibile a collaborare e anche a fargli arrivare i centomila euro associati all’utilizzo del nostro simbolo».

