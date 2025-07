Andrea Cavallari fermato a Barcellona: la fuga del 26enne condannato per la strage di Corinaldo finisce dopo due settimane

Il ragazzo è stato fermato dalle forze dell'ordine mentre camminava per strada

È stato individuato e arrestato Andrea Cavallari, uno dei condannati per la strage di Corinaldo. Il 26enne era evaso nei giorni scorsi approfittando di un permesso di uscita dal carcere che gli era stato concesso per discutere la tesi di laurea. Cavallari è stato fermato mentre camminava per strada a Barcellona.

Il mancato ritorno in carcere

Lo scorso 3 luglio, Cavallari è uscito dal carcere di Bologna per andare in università e discutere la tesi del corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche, con specializzazione in Consulente del lavoro e delle relazioni aziendali. Dopo la cerimonia e la proclamazione, il 26enne avrebbe fatto perdere le proprie tracce. In un primo momento si era ipotizzato che Cavallari fosse scappato insieme alla fidanzata. La ragazza è stata trovata però regolarmente sul posto di lavoro e si è dichiarata totalmente estranea alla fuga del 26enne.

La strage di Corinaldo

Nel 2019, Cavallari è stato condannato insieme ad altri sei membri della banda criminale della Bassa Modenese, specializzati nelle rapine usando lo spray al peperoncino. I fatti contestati risalgono all’8 dicembre 2018, quando poco prima del concerto del rapper Sfera Ebbasta, nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, spruzzarono nella sala dello spray urticante per derubare il pubblico. L’azione causò panico tra la folla e una fuga di massa che provocò sei morti: cinque ragazzi minorenni e una signora di 39 anni.