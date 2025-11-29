Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
CULTURA & SPETTACOLOCinemaPremio OscarRegno Unito

È morto Tom Stoppard, lo sceneggiatore aveva 88 anni: suo il copione di “Shakespeare in Love” che gli valse un Oscar 

29 Novembre 2025 - 19:38 Alba Romano
embed
tom stoppard morto oscar
tom stoppard morto oscar
Fuggito dai nazisti dopo il loro arrivo in Cecoslovacchia, è tra i più importanti autori teatrali del Novecento

È morto all’età di 88 anni Tom Stoppard, il commediografo e sceneggiatore britannico di origini cecoslovacche. Artista poliedrico, ha dedicato la sua vita al teatro e al cinema, che nel 1999 gli ha permesso di alzare un Oscar per la sceneggiatura con Shakespeare in Love. La sua agenzia, United Agents, ha comunicato che è deceduto «pacificamente nella sua casa nel Dorset, circondato dalla sua famiglia». 

Chi era Tom Stoppard: le opere, il teatro e il cinema

Nato come Tomáš Straussler nella allora Cecoslovacchia nel 1937, Stoppard è considerato uno dei più grandi autori teatrali del dopoguerra. Dopo aver lasciato la sua terra d’origine per fuggire dalle persecuzioni naziste, si stabilì in Inghilterra e qui iniziò a lavorare come giornalista prima di approdare al teatro. In sei decenni di carriera ha firmato capolavori del palco come Rosencrantz and Guildenstern sono morti, Arcadia, Rock ‘n’ Roll e l’ultima opera Leopoldstadt, terminata nel 2020. Il primo lavoro – il più celebre – è diventato famoso per una battuta che faceva abitualmente: «Tutti mi chiedono cosa devono aspettarsi dallo spettacolo. Io rispondo: “Devono aspettarsi di farmi molto ricco”». La sua impronta nel mondo del cinema l’ha lasciata co-scrivendo la sceneggiatura di Shakespeare in Love, che gli è valsa un Premio Oscar.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Gianna Fratta e Beatrice Venezi: «Il suo curriculum è sottodimensionato e va chiamata Maestra»

2.

Semifinale X Factor 2025, finalmente si accendono i giudici, eliminati Tellynonpiangere e Tomasi. Le pagelle

3.

Si avvicina troppo a Elodie, lei lo gela dal palco: «Te lo spacco quel cellulare!»: a chi ha fatto volare via il telefono – Il video

4.

Chi fotografa il bacio tra Raoul Bova e Beatrice Arnera – La foto

5.

Chi sono i big che stanno dicendo no a Sanremo e perché potrebbe essere una buona notizia

leggi anche
carlo gilardi condanna nina palmieri carlotta bizzarri
CULTURA & SPETTACOLO

Le Iene Carlotta Bizzarri e Nina Palmieri condannate per diffamazione: la sentenza sul caso Gilardi messo in Rsa «contro il suo volere»

Di Alessandro D’Amato
CULTURA & SPETTACOLO

Semifinale X Factor 2025, finalmente si accendono i giudici, eliminati Tellynonpiangere e Tomasi. Le pagelle

Di Gabriele Fazio
CULTURA & SPETTACOLO

Marracash riparte a fare concerti da Eboli più ricco che mai. Nell’ultimo anno boom degli utili e il rapper ora è milionario

Di Fosca Bincher
CULTURA & SPETTACOLO

Chi fotografa il bacio tra Raoul Bova e Beatrice Arnera – La foto

Di Alba Romano
nanni moretti
CULTURA & SPETTACOLO

Nanni Moretti canta «Incoscienti giovani» di Achille Lauro con Trinca e il cast di «Succederà questa notte» – Il video

Di Ugo Milano