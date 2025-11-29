È morto Tom Stoppard, lo sceneggiatore aveva 88 anni: suo il copione di “Shakespeare in Love” che gli valse un Oscar 

Fuggito dai nazisti dopo il loro arrivo in Cecoslovacchia, è tra i più importanti autori teatrali del Novecento

È morto all’età di 88 anni Tom Stoppard, il commediografo e sceneggiatore britannico di origini cecoslovacche. Artista poliedrico, ha dedicato la sua vita al teatro e al cinema, che nel 1999 gli ha permesso di alzare un Oscar per la sceneggiatura con Shakespeare in Love. La sua agenzia, United Agents, ha comunicato che è deceduto «pacificamente nella sua casa nel Dorset, circondato dalla sua famiglia».

Chi era Tom Stoppard: le opere, il teatro e il cinema

Nato come Tomáš Straussler nella allora Cecoslovacchia nel 1937, Stoppard è considerato uno dei più grandi autori teatrali del dopoguerra. Dopo aver lasciato la sua terra d’origine per fuggire dalle persecuzioni naziste, si stabilì in Inghilterra e qui iniziò a lavorare come giornalista prima di approdare al teatro. In sei decenni di carriera ha firmato capolavori del palco come Rosencrantz and Guildenstern sono morti, Arcadia, Rock ‘n’ Roll e l’ultima opera Leopoldstadt, terminata nel 2020. Il primo lavoro – il più celebre – è diventato famoso per una battuta che faceva abitualmente: «Tutti mi chiedono cosa devono aspettarsi dallo spettacolo. Io rispondo: “Devono aspettarsi di farmi molto ricco”». La sua impronta nel mondo del cinema l’ha lasciata co-scrivendo la sceneggiatura di Shakespeare in Love, che gli è valsa un Premio Oscar.