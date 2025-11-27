Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
CULTURA & SPETTACOLOCinemaLazioRomaTv

Chi fotografa il bacio tra Raoul Bova e Beatrice Arnera – La foto

27 Novembre 2025 - 22:43 Alba Romano
embed
Pizzicati alla stazione Termini di Roma. Lui l'ha accompagnata a prendere un treno

Alla fine, dopo esser stati immortalati sul set di Don Matteo, Chi ha paparazzato il bacio tra Raoul Bova e la comica e attrice Beatrice Arnera, recentemente separata dal collega Andrea Pisani, dal quale ha avuto una figlia, Matilde, nel 2024. Bova si è invece separato da Rocío Muñoz Morales, da cui ha avuto Luna e Alma.

«I due si salutano a più riprese, come se non volessero separarsi»

Un’anticipazione del servizio che sarà presente sul numero in edicola settimana prossima. Il magazine parla di una coppia oramai inseparabile. Bova e la Arnera sono stati pizzicati alla stazione Termini di Roma. L’attrice stava partendo per una tappa del suo tour “Intanto ti calmi”. E lui la accompagna al treno, salutandola con affetto. «I due si salutano a più riprese, come se non volessero separarsi. Poi si avvicina a Beatrice con dolcezza per darle un bacio che mette un sigillo su questa relazione. Anche in pubblico», racconta il magazine.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Belen Rodriguez, le condizioni preoccupano. La showgirl barcolla sul palco e sbiascica le parole, la paura dei fan: «Era ubriaca?» – Il video

2.

Belén Rodriguez e la crisi sul palco: «Il panico, i calmanti, ecco cos’è successo». Le scuse e il consiglio a chi soffre di attacchi – Il video

3.

Martina Colombari in lacrime a Belve: «Non sono una super mamma, per mio figlio Achille ho fatto scelte dolorose» – Il video

4.

Si avvicina troppo a Elodie, lei lo gela dal palco: «Te lo spacco quel cellulare!»: a chi ha fatto volare via il telefono – Il video

5.

Teatro La Fenice: trionfo di applausi per la prima de La clemenza di Tito. Pioggia di volantini contro Venezi

leggi anche
andrea pisani beatrice arnera separazione raoul bova
CULTURA & SPETTACOLO

Andrea Pisani e il tradimento di Beatrice Arnera con Raoul Bova scoperto sui giornali: «Per lei ho mollato un’altra all’altare» – Il video

Di Ugo Milano
raoul bova
CULTURA & SPETTACOLO

Raoul Bova ha bisogno urgente di un milione di euro per non fare saltare la sua società di produzione cinema e tv. La replica dei legali. Ultima ora: la società è stata messa in liquidazione

Di Fosca Bincher
raoul bova rocio morales separazione
CULTURA & SPETTACOLO

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales verso l’accordo per la separazione: dalla gestione delle figlie al risarcimento per i danni d’immagine. Cosa prevede

Di Alba Romano