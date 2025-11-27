Chi fotografa il bacio tra Raoul Bova e Beatrice Arnera – La foto

Pizzicati alla stazione Termini di Roma. Lui l'ha accompagnata a prendere un treno

Alla fine, dopo esser stati immortalati sul set di Don Matteo, Chi ha paparazzato il bacio tra Raoul Bova e la comica e attrice Beatrice Arnera, recentemente separata dal collega Andrea Pisani, dal quale ha avuto una figlia, Matilde, nel 2024. Bova si è invece separato da Rocío Muñoz Morales, da cui ha avuto Luna e Alma.

Raoul Bova e Beatrice Arnera: ecco il bacio 👇https://t.co/DVbLlgne7g — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 27, 2025

«I due si salutano a più riprese, come se non volessero separarsi»

Un’anticipazione del servizio che sarà presente sul numero in edicola settimana prossima. Il magazine parla di una coppia oramai inseparabile. Bova e la Arnera sono stati pizzicati alla stazione Termini di Roma. L’attrice stava partendo per una tappa del suo tour “Intanto ti calmi”. E lui la accompagna al treno, salutandola con affetto. «I due si salutano a più riprese, come se non volessero separarsi. Poi si avvicina a Beatrice con dolcezza per darle un bacio che mette un sigillo su questa relazione. Anche in pubblico», racconta il magazine.