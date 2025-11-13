Andrea Pisani e il tradimento di Beatrice Arnera con Raoul Bova scoperto sui giornali: «Per lei ho mollato un’altra all’altare» – Il video

Il comico ha raccontato a Gianluca Gazzoli l’inizio e la fine della sua relazione con l’attrice: «Per me serviva lottare di più. Insieme abbiamo superato anche una gravidanza interrotta»

Un corteggiamento durato anni, a varie riprese. Una relazione nata sui resti di un matrimonio mandato in frantumi a pochi passi dall’altare proprio in nome di quell’altro amore. Una passione travolgente, la nascita di una figlia e poi la separazione: «Mi sono trovato la vita devastata». Andrea Pisani, celebre comico del duo PanPers, si è raccontato a cuore aperto parlando con Gianluca Gazzoli nel podcast Passa dal BSMT. Uno dei temi centrali del loro dialogo è stato proprio quello della rottura con l’attrice Beatrice Arnera, che nelle ultime settimane paparazzata al fianco di Raoul Bova, anche lui reduce da una separazione con Rocío Muñoz Morales: «Le foto mi hanno fatto molto male, ma non ho voglia di giudicare».

La figlia Matilde e il dolore della rottura: «Dovevamo lottare di più»

L’addio a Beatrice Arnera lascia un gusto di incompiuto in bocca al comico: «Mi prendo anche io la responsabilità della crisi ma per me serviva lottare di più, perché avevamo qualcosa di grosso tra le mani. E le motivazioni che mi vengono date non è che mi portano a dire chiudiamo qua», ha confessato a Gazzoli. «Era aprile o maggio, andiamo in terapia di coppia, e il terapista ci consiglia di staccarci un attimo. Ma noi due giorni dopo iniziavamo a girare un film insieme». Ad agosto la decisione di separarsi per davvero, ma poco dopo sui media spuntano le foto di Beatrice Arnera al fianco di Raoul Bova: «L’ho scoperto dai giornali. Non ho voglia di giudicare, ma è stata difficile. Ora c’è poca comunicazione fra noi, ma ci atteniamo al bene della bambina: siamo entrambi molto maturi sul focalizzare lì le energie buone. Ma tutto questo mi fa molto male». Anche perché in mezzo a tutto questo è arrivata anche Matilde: «Una figlia voluta, cercata per due anni e mezzo. Abbiamo anche superato una gravidanza interrotta».

Il matrimonio imminente e la scelta di Andrea: «Per dirglielo mi sono fatto 3 margarita»

Dall’addio, Andrea Pisani è risalito agli inizi della storia d’amore con Beatrice Arnera. «Ci siamo conosciuti a una sua prima, quella di Puoi baciare lo sposo. Io stavo con un’altra ragazza all’epoca, ma c’è subito stato del feeling», ha detto. Dopo la fine di quella relazione, i primi approcci ma non c’è stato nulla da fare: «Un po’ per sfiga, un po’ perché talmente mi piaceva che diventavo stupido, non è successo niente». I due si sono incrociati di nuovo nel giugno 2021, Andrea si sarebbe dovuto sposare a settembre: «Questa roba mi ha mandato completamente in tilt, ma Beatrice ha spinto molto e io avevo il cuore diviso in due: da una parte tirava e dall’altra pure. Alla fine ho scelto la cosa che mi sembrava quella più onesta. Mi sono detto: “Non so dove mi porterà questo sentimento, ma sicuramente non posso fare l’altro passo con tutto questo cuore impegnato di là”. Mi faccio tre margarita, vado a casa e dico a quella persona che io non posso sposarmi perché amo un’altra».

La relazione sui social: «È come un contratto: non puoi tornare indietro»

Prima la scintilla che ha fatto scoppiare l’incendio, ora per Andrea Pisani c’è il vuoto lasciato dalla separazione. Soprattutto dopo anni in cui lui e lei hanno vissuto la loro relazione tra le mura domestiche e sui cellulari di centinaia di migliaia di italiani: «Quando decidi di condividere la tua quotidianità pubblicamente, è come firmare un contratto: ormai è fatta. Non puoi scegliere di mostrare solo ciò che ti piace. Quando va tutto bene, ok. Ma quando va male, non puoi tirarti indietro». Gli impegni si sommavano, le crepe interne alla coppia diventavano sempre più profonde e larghe: «Mi sono trovato in un momento di difficoltà, in cui la relazione aveva smesso di andare bene. Non ne fai mai un discorso di pressione sociale, ma quella comunque c’è».