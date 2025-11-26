Ultime notizie BambiniFemminicidiLegge di bilancioOrnella VanoniUcraina
Scrubs torna davvero, il trailer della nuova stagione che toglie ogni dubbio: J.D., Turk e Elliot tornano insieme. Chi non ci sarà – Il video

26 Novembre 2025 - 23:30 Alba Romano
Per amore dei fan compaiono anche loro: Judy Reyes ovvero Carla Espinosa e l'amato Dr. Cox ovvero John C. McGinley

Scrubs – Medici ai primi ferri sta per tornare. ABC ha pubblicato il primo teaser trailer con le prime sequenze ufficiali del revival sulla serie nata nel 2001. E ci sono tutti da J.D. (Zach Braff), Turk (Donald Faison) fino a Elliot (Sarah Chalke). I tre compaiono nuovamente dentro il Sacro Cuore Hospital. La rete ha inoltre confermato che la nuova stagione debutterà negli Stati Uniti con un doppio episodio il 25 febbraio 2026 (in Italia la vedremo successivamente su Disney+).

Da dove riparte il sequel di Scrubs

Secondo la sinossi ufficiale finora resa pubblica nella nuova stagione J.D. e Turk torneranno a lavorare insieme. Ma dai primi 2000 la medicina è cambiata, così come i tirocinanti che affollano le corsie. Confermati nel cast anche se occasionalmente, per amore dei fan, Judy Reyes ovvero Carla Espinosa e l’amato Dr. Cox ovvero John C. McGinley. Robert Maschio e Phill Lewis saranno Todd e Hooch. Il cast non potrà avvalersi del mitico Ted, l’avvocato dell’ospedale interpretato da Sam llyd, scomparso ad aprile 2020. Non ci sono indizi sulla presenza di Bob Kelso, il tirannico direttore dell’ospedale interpretato da Bill Lawrence.

Mentre si aggiungono nuovi personaggi: Vanessa Bayer nei panni della responsabile benessere della struttura Sibby, Joel Kim Booster come Dr. Eric Park. I nuovi specializzandi saranno invece gli attori Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Layla Mohammadi e Amanda Morrow, rispettivamente Serena, Asher, Blake, Amara e Dashana.

