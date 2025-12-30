Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione, la mossa della procura di Milano dopo il caso Grande Fratello

30 Dicembre 2025 - 17:26 Alba Romano
Si tratta di un atto dovuto dopo la querela dell'ex concorrente del programma di Mediaset, Antonio Medugno

La Procura di Milano ha aperto un’indagine a carico del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. Un atto dovuto in seguito alle denuncia presentata nei giorni scorsi dall’ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno. Nella querela depositata lo scorso 24 dicembre, e finita sul tavolo della pm Letizia Mannella, responsabile del Quinto Dipartimento che si occupa di tutelare le fasce deboli, Medugno – assistito dai legali Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella – ha chiesto di procedere per violenza sessuale ed estorsione, reati ora iscritti nel fascicolo. Ieri, lunedì 29 dicembre, il conduttore tv aveva annunciato la sua auto-sospensione da Mediaset.

La pm coordina anche l’inchiesta su Corona

La pm Mannella coordina con il collega Alessandro Gobbis anche l’inchiesta nei confronti di Fabrizio Corona, indagato per revenge porn sulla base della denuncia di Signorini. Una querela presentata dopo che nelle scorse settimane l’ex re dei paparazzi, attraverso il suo format Falsissimo, ha accusato il giornalista e conduttore tv di aver portato avanti un «sistema» di favori sessuali richiesti – questa la versione dell’ex agente fotografico – ad alcuni partecipanti del Grande Fratello o a chi aspirava ad entrare nella “casa”.

Quella di Medugno potrebbe non essere l’unica querela

Quella di Medugno potrebbe non essere l’unica querela nei confronti del giornalista. In queste ore anche l’ex GF Vip Gianluca Costantino, assistito dall’avvocato Leonardo D’Erasmo, sta sciogliendo la riserva in merito a una azione giudiziaria analoga. 

Foto copertina: ANSA/MATTEO BAZZI | Alfonso Signorini, ospite della trasmissione di Raitre “Che fuori tempo che fa”, condotta da Fabio Fazio, Milano, 08 novembre 2014

