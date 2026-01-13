Il vero obiettivo di Corona? È Marina Berlusconi, non Alfonso Signorini. L’ex paparazzo: «Lui è l’uomo più importante di Mediaset» – Il video

L'intervista a "Lo stato delle cose": «È lei che vuole scendere in politica, non Piersilvio. Signorini? Di lui non mi frega un c**zo»

Il vero obiettivo di Fabrizio Corona è Alfonso Signorini o Marina Berlusconi? A chiederselo è Massimo Giletti, conduttore de Lo stato delle cose, che invita ad «andare oltre la lettura banale» delle accuse rivolte dall’ex paparazzo e le relative polemiche. Intervistato dalla trasmissione Rai, Corona ammette che Signorini non è il vero (o unico) obiettivo dei suoi servizi: «Non ho attaccato Signorini perché ce l’ho con lui. Di Signorini non me ne frega un c**zo. Ho attaccato l’elemento più importante del sistema della comunicazione, l’uomo più importante di Mediaset».

Il vero obiettivo: Marina Berlusconi

A questo punto, la giornalista gli chiede: «Attaccare Mediaset vuol dire attaccare politicamente la famiglia Berlusconi?». «Certo», risponde Corona. E poi spiega: «Io ho dato la notizia che Marina Berlusconi, non Piersilvio, vuole scendere in politica. Nel momento in cui lei scende in politica, racconti anche il sistema Signorini».

«Ho paura che questa cosa mi si rivolti contro»

Corona nega di agire per «una regia occulta» o per «qualcuno che vuole bloccare l’ascesa di Marina Berlusconi». E svela anche di avere paura di ciò che può accadere: «Io dico sempre che voglio morire ammazzato. Se racconti la verità sei dalla parte del giusto, ma so che è rischioso. Ho una grandissima paura che questa cosa mi si rivolti contro». Detto questo, Corona assicura che c’è altro materiale in arrivo: «Io non mi fermo qua. C’è una seconda denuncia e altri due sono pronti a farlo».