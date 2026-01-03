Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcraina
CULTURA & SPETTACOLOFabrizio CoronaInchiesteRevenge pornSocial mediaViolenza sessualeWebYouTube

Gli avvocati di Alfonso Signorini contro i colossi del web: «Bloccate “Falsissimo” e cancellate le foto diffuse da Corona. Immagine deturpata»

03 Gennaio 2026 - 10:02 Ugo Milano
embed
corona signorini revenge porn
corona signorini revenge porn
I legali stanno inoltre valutando azioni civili per ottenere risarcimenti milionari dai giganti dei social che hanno permesso la diffusione di contenuti intimi privati

I colossi del web finiscono nel mirino dei legali di Alfonso Signorini per la diffusione di chat e immagini private del loro assistito. Secondo gli avvocati del conduttore, i contenuti condivisi da Fabrizio Corona sui vari social, a partire dal suo canale YouTube Falsissimo, sarebbero di «provenienza illecita» e danneggerebbero gravemente la reputazione del presentatore. Per questo, la difesa dell’ex conduttore di Mediaset, ha inviato una lettera formale ai colossi del web, denunciando «l’uso indiscriminato ed offensivo» dei canali social, senza alcun controllo, e chiedendo il blocco immediato dei video del canale Falsissimo, diffusi su YouTube e replicati su altre piattaforme. I contenuti, secondo i legali, contengono informazioni private e immagini sessualmente esplicite per le quali Corona è indagato dai pm milanesi per «revenge porn».

La denuncia dei legali

La denuncia è che, anche in caso di archiviazione, la diffusione resta illegale e i provider potrebbero essere ritenuti responsabili di ricettazione di dati illeciti. «Avete consentito gravi crimini e condotto gli effetti di tali illeciti a dimensioni incommensurabili, rendendo le conseguenze irreversibili», si legge nella lettera. L’esito di questa concessione, riferiscono i legali, è che l’immagine di Signorini «è irrimediabilmente deturpata dall’illecita, ripetuta, artefatta diffusione di conversazioni e immagini attinenti la sfera privata più intima e personale». I legali stanno inoltre valutando azioni civili per ottenere risarcimenti milionari dai colossi del web, calcolati in base alla fama e al successo professionale di Signorini.

Le indagini in corso

Tutto è iniziato nelle scorse settimane, quando Fabrizio Corona ha lanciato accuse molto gravi contro Alfonso Signorini, sostenendo nel suo canale YouTube Falsissimo che il noto conduttore di Mediaset e direttore della rivista di gossip Chi avrebbe creato un presunto «sistema» di favori sessuali legati all’ingresso nel Grande Fratello, mostrando chat e immagini private a sostegno della sua tesi. Signorini ha risposto denunciando Corona per revenge porn e si è autosospeso dai suoi incarichi con Mediaset, mentre la Procura di Milano ha avviato le indagini per violenza sessuale ed estorsione.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

BigMama compare dimagrita sui social, una fan commenta la sua trasformazione: «Adesso sei davvero bella». Come ha risposto lei – Il video

2.

Trovata morta la figlia di Tommy Lee Jones: la tragedia nella notte di Capodanno

3.

Beatrice Arnera bombardata di insulti «dopo l’intervista del padre di mia figlia». La storia con Raoul Bova e l’attacco all’ex Pisani

4.

George Clooney si trasferisce in Francia, Trump esulta. Riparte lo scontro: la reazione del presidente Usa e il commento dell’attore

5.

Lory Del Santo accusa Sergio Leone di averla molestata: la figlia del regista la denuncia per diffamazione

leggi anche
Fabrizio Corona, Antonio Medugno e Alfonso Signorini
CULTURA & SPETTACOLO

Alfonso Signorini e la strategia dietro le accuse di Antonio Medugno: «Come si proponeva per fare carriera in Tv: i messaggi quando non lo chiamava più»

Di Giovanni Ruggiero
fabrizio corona alfonso signorini
CULTURA & SPETTACOLO

Fabrizio Corona contro Mediaset e Signorini, le nuove chat in arrivo: «Sa i segreti dei Berlusconi, non lo licenzieranno» – Il video

Di Ugo Milano
corona signorini revenge porn
CULTURA & SPETTACOLO

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona, i legali: «Campagna calunniosa e diffamatoria»

Di Ugo Milano
CULTURA & SPETTACOLO

Le serie tv in uscita a gennaio 2026: dal finale di Stranger Things al documentario su Corona, ma anche Bridgerton e Gomorra

Di Gabriele Fazio
CULTURA & SPETTACOLO

Alfonso Signorini sparisce da Instagram dopo le accuse di avances e ricatti ai concorrenti del Grande Fratello

Di Alba Romano