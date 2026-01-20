Ultime notizie Beatrice VeneziDaziDonald TrumpEmmanuel MacronGroenlandia
Numeri da capogiro per Fabrizio Corona: oltre 62milioni di visualizzazioni in un mese e mezzo

20 Gennaio 2026 - 17:12 Gabriele Fazio
Il topic Fabrizio Corona parte da YouTube e si amplifica grazie a TikTok e tutte le testate giornalistiche, anche le più autorevoli, che dedicano spazio al re dei paparazzi

Odiato, insultato, incarcerato, portato spesso (e spesso non senza valide motivazioni) come simbolo del decadentismo di un certo giornalismo. Eppure i numeri che ruotano attorno alla figura di Fabrizio Corona sono incontrovertibili. Li rivela oggi un rapporto della Sensemakers, società italiana che si occupa di consulenza e servizi di analisi dati sul comportamento dei media, pubblicato da Adnkronos. Pare che tra il 1° dicembre 2025 e il 13 gennaio 2026 il bilancio del conversato social generato dai topic “Fabrizio Corona” e “Falsissimo” vada oltre 62 milioni di visualizzazioni. E poi ci sono le interazioni (oltre 6 milioni) e il numero di contenuti pubblicati (più di 2mila). I due eventi che hanno fatto riesplodere la “Coronamania” sono stati lo scandalo rivelato dal Re dei paparazzi riguardo presunti ricatti sessuali da parte del conduttore Alfonso Signorini in cambio di debutti televisivi al Grande Fratello, e il documentario Netflix. Un documentario che per molti, più che raccontare la storia di Fabrizio Corona, gli concede l’ennesima occasione di autocelebrarsi.

YouTube e TikTok

Sempre secondo Sensemakers sono due i social in cui il topic Fabrizio Corona torna più spesso: YouTube e TikTok. Facile da spiegare il primo, è quella la casa di Falsissimo, il format che Fabrizio Corona ha ideato da circa un anno in cui affronta grossi casi di gossip spiattellando (a pagamento) chat private e bollenti backstage. La rete è il nuovo mondo di Corona, conquistato senza apparenti difficoltà dopo quello delle riviste di gossip e quello della tv. La rinascita di un personaggio che sembrava finito, passa anche da TikTok che funge da megafono per i contenuti tratti da YouTube, soprattutto grazie ai richiami delle più importanti testate giornalistiche. Una ennesima prova che, al netto di cosa si possa pensare di Fabrizio Corona, è uno che percepisce pienamente i trend dei media e li sa domare come pochi.

