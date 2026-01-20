Ultime notizie Giorgia MeloniGroenlandiaIranScuolaValentino Rossi
Grazia Di Michele esclusa dallo speciale per Vanoni, lo sfogo contro Fabio Fazio: «In tv solo artisti con tanti streams»

20 Gennaio 2026 - 10:35 Alba Romano
embed
grazia-de-michele-vs-fabio-fazio
grazia-de-michele-vs-fabio-fazio
Il post della cantautrice per la mancata partecipazione alla puntata di "Che tempo che fa": «Ho condiviso con Ornella un'amicizia speciale»

«Ciao Fabio, mi è dispiaciuto non poter partecipare all’omaggio a Ornella (Vanoni, ndr)». Così inizia il lungo post pubblicato sui social da Grazia Di Michele. La cantautrice ha espresso critiche all’omologazione televisiva, definita da lei una «storia senza fine», manifestando rammarico per essere stata esclusa dallo speciale di Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio, intitolato Ornella senza fine e trasmesso domenica sul Nove per celebrare la cantautrice scomparsa lo scorso 21 novembre.

«Non credo che avrei avuto più diritto degli altri ospiti – anche se ho condiviso con Ornella un’amicizia speciale e tanto, tanto tempo per scrivere pezzi di vita con lei e per lei – ma te lo dico perché penso che sarebbe stato un sano strappo alla regola che vuole in televisione solo artisti con tanti streams e che sembrano adatti ad ogni tipo di evento, che sia Sanremo, il concerto di Natale, come pure il Battiti live, o una Voce per Padre Pio; piazze e chiese, estate e inverno». 

«Un’omologazione (televisiva) che diventa una storia “senza fine”»

«Uno strappo alla regola, Fabio, – prosegue la cantautrice – per portare in Tv anche delle storie artistiche fuori dagli hype, ma che hanno una ragione vera e profonda di condivisione. Ho un bagaglio di ricordi legati con fili d’oro e questo è sufficiente per gratificarmi, ma sinceramente mi dispiace che un’amica e un’artista, che ha vissuto nella libertà e nella trasgressione, venga ricordata attraverso un evento che sa di omologazione, un’omologazione che è diventata davvero una storia “senza fine”», ha concluso Di Michele.

