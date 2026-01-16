Il desiderio di Ornella Vanoni prima di morire esaudito, l’annuncio di Fabio Fazio: «Lei ci teneva molto» – Il video

L'omaggio di Milano all'artista scomparsa lo scorso 21 novembre a 91 anni. Per lei una targa in un luogo simbolico per la sua carriera: la cerimonia sarà trasmessa durante la puntata speciale di Che tempo che fa dedicata a lei

Fabio Fazio ha annunciato attraverso un video sui social l’aiuola che Milano dedicherà a Ornella Vanoni, artista scomparsa lo scorso 21 novembre all’età di 91 anni. Il conduttore di Che tempo che fa, durante una pausa delle prove dello speciale “Ornella senza fine” in onda domenica, ha ringraziato il sindaco Beppe Sala e l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi «per l’impegno e la velocità» nel realizzare questo tributo. «Riusciremo ad esaudire il desiderio che Ornella aveva manifestato proprio qui e cioè che le venisse intitolata un’aiuola nella sua Milano. Lei teneva molto a questa aiuola», ha spiegato Fazio, precisando che si tratta di «un posto perfetto di cui sono sicuro Ornella sarebbe orgogliosa». Il punto esatto in cui verrà installata la targa sarà svelato durante la trasmissione di domenica sera.

La targa davanti al Piccolo teatro Stehler

L’iniziativa prevede la posa di una targa commemorativa in un’aiuola di largo Greppi, proprio di fronte al Piccolo Teatro Strehler, luogo simbolico dove la cantante milanese ha mosso i primi passi della sua carriera con il grande regista Giorgio Strehler. Si tratta della prima iniziativa promossa dal Comune di Milano in memoria dell’artista, realizzata in collaborazione con il Piccolo Teatro, per celebrare una delle interpreti più significative della musica italiana la cui carriera ha attraversato oltre sei decenni, dalle celebri canzoni della “mala” al pop d’autore, fino alle contaminazioni con jazz e musica brasiliana.

La cerimonia in diretta sul Nove

La cerimonia di posa della targa si terrà domenica 18 gennaio e sarà trasmessa in diretta con la puntata speciale di Che tempo che fa. La targa verrà scoperta dal sindaco Beppe Sala insieme all’assessore Sacchi e ai direttori del Piccolo Teatro Lanfranco Li Cauli e Claudio Longhi.