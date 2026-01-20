Ultime notizie Beatrice VeneziDaziDonald TrumpEmmanuel MacronGroenlandia
CULTURA & SPETTACOLOFabrizio CoronaInchiesteLombardiaMediasetMilanoRevenge pornTvViolenza sessualeYouTube

Gli avvocati di Signorini chiedono al tribunale di Milano di bloccare la terza puntata di Falsissimo. La reazione di Fabrizio Corona

20 Gennaio 2026 - 20:43 Ugo Milano
embed
fabrizio corona alfonso signorini
fabrizio corona alfonso signorini
L’udienza è fissata per giovedì 22 gennaio, mentre la data prevista dell'episodio su YouTube è il 26 gennaio

Gli avvocati di Alfonso Signorini, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, hanno presentato al Tribunale civile di Milano un’istanza per ottenere un provvedimento cautelare d’urgenza di inibitoria volto a bloccare la messa in onda su YouTube della prossima puntata del format «Falsissimo» di Fabrizio Corona, prevista per il 26 gennaio. Nelle prime due puntate del programma, l’ex re dei paparazzi ha rivolto accuse pesanti a Signorini, sostenendo con screenshot di chat e varie testimonianze che l’ex conduttore di Mediaset avrebbe gestito un «sistema di ricatti e favori sessuali» legato all’ingresso nella casa del Grande Fratello. Signorini è indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del programma, ma respinge tutte le accuse e, su sua richiesta, è stato interrogato dai pm di Milano lo scorso 7 gennaio. A sua volta, Corona è indagato in un altro filone per revenge porn dopo che nella prima puntata di Falsissimo ha mostrato contenuti intimi senza consenso di Signorini.

Quando c’è la sentenza

Il Tribunale civile di Milano ora dovrà decidere sulla richiesta degli avvocati di Signorini, che riguarda sia la puntata inedita del 26 gennaio sia la ripubblicazione di contenuti già trasmessi. L’udienza è fissata per giovedì 22 gennaio. Nell’istanza, gli avvocati di Signorini denunciano «anche che Corona ha continuato a pubblicare contenuti illeciti anche dopo l’avvio dell’indagine penale e il sequestro a suo carico. La pubblicazione di ulteriori contenuti diffamatori comporterebbe un irreversibile aggravamento del danno subito dal dottor Signorini».

La replica di Corona

Ma Corona non sembra avere alcuna intenzione di fare passi indietro. «Mi sa che gli avvocati di Signorini non hanno capito bene. Ci vediamo giovedì in udienza, non vedo l’ora», replica Corona sui suoi social. E agli utenti che lo seguono ribadisce: «Preparatevi per la puntata di lunedì 26 “Il prezzo del successo – parte finale” perché quello che vedrete e ascolterete vi farà definitivamente capire il complesso e criminale sistema Signorini».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Valentino, la lunga relazione d’amore e di lavoro con Giancarlo Giammetti che lo salvò dalla bancarotta

2.

Al Bano ancora contro Carlo Conti: «Da lui solo scorrettezze. Sono un re, non mi mischio coi conti»

3.

È morto lo stilista Valentino, addio all'”imperatore” della moda italiana

4.

Britney Spears incredula per la Mela gigante davanti alla stazione di Milano, la gaffe social: «Da dove c***o salta fuori?»

5.

I due abiti di Valentino che hanno fatto la storia: le sue creazioni indossate da Lady Diana e Scarlett Johansson: come nacque il suo “rosso” – Il video

leggi anche
fabrizio corona documentario Netflix
CULTURA & SPETTACOLO

Numeri da capogiro per Fabrizio Corona: oltre 62milioni di visualizzazioni in un mese e mezzo

Di Gabriele Fazio
antonio medugno fabrizio corona alfonso signorini
ATTUALITÀ

Antonio Medugno interrogato conferma le accuse ad Alfonso Signorini

Di Alba Romano
fabrizio corona vero obiettivo marina berlusconi signorini
CULTURA & SPETTACOLO

Il vero obiettivo di Corona? È Marina Berlusconi, non Alfonso Signorini. L’ex paparazzo: «Lui è l’uomo più importante di Mediaset» – Il video

Di Ugo Milano
fabrizio corona documentario Netflix
CULTURA & SPETTACOLO

Viaggio nei commenti sulla serie su Fabrizio Corona. Così anche Netflix si fa complice del bad boy

Di Gabriele Fazio
fabrizio corona documentario Netflix
CULTURA & SPETTACOLO

Gli 800 mila euro di soldi pubblici per il doc di Fabrizio Corona su Netflix

Di Alessandro D’Amato