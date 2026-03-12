La conduttrice, che aveva un tumore al pancreas, è stato il volto di molte popolari trasmissioni tv degli anni '80 e '90

Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni. La conduttrice televisiva combatteva da tempo contro un tumore al pancreas. Tra gli anni Ottanta e Novanta è stata il volto di molte trasmissioni televisive popolari in Rai e su Mediaset, come ‘Non è la Rai’, ‘Pronto, chi gioca?’ e ‘Italia Sera’. Originaria di Savona, Bonaccorti ha attraversato oltre mezzo secolo di spettacolo con uno stile personale fatto di ironia, eleganza e curiosità che l’ha resa una delle donne di spettacolo più amate dal grande pubblico.

Dalla recitazione ai grandi programmi Rai

La sua carriera comincia negli anni Settanta come attrice tra teatro e cinema, prima del passaggio alla televisione. Il grande pubblico la scopre con Italia Sera, il programma di approfondimento che conduce tra il 1983 e il 1985 insieme a Mino Damato e poi a Piero Badaloni. Un’esperienza che lei stessa avrebbe ricordato come una delle più importanti della sua carriera, anche perché fu proprio lei a dare il titolo alla trasmissione. Quel successo la porta a raccogliere un’eredità pesante: la conduzione di Pronto, chi gioca?, lasciata da Raffaella Carrà. Un programma che a mezzogiorno arrivava a superare i quattro milioni e mezzo di spettatori.

La polemica in Rai e il passaggio a Mediaset

Il momento più difficile arrivò quando annunciò in diretta televisiva di essere incinta. La scelta scatenò polemiche, con alcuni giornali la accusarono di usare la tv pubblica per motivi personali. In quelle stesse ore Bonaccorti perse il bambino che aspettava e raccontò in seguito di essersi sentita abbandonata dalla Rai. Poco dopo arrivò il passaggio alle reti di Silvio Berlusconi, dove nel 1991 condusse Non è la Rai, programma diventato negli anni un vero fenomeno televisivo. Tra gli episodi rimasti nella memoria c’è quello del “Cruciverbone”, quando una telespettatrice indovinò la parola «eternit» prima ancora che venisse posta la domanda. Bonaccorti reagì duramente in diretta, chiedendo perfino di fermare la musica: una scena rimasta nella storia della trasmissione.

Libri, radio e una vita tra spettacolo e musica

Nella sua vita privata ebbe anche una relazione con Renato Zero, nata negli anni Settanta e trasformata nel tempo in un legame profondo. Nel 2025, annunciò di avere un tumore al pancreas: «Sono quattro mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è».