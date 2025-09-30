Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Enrica Bonaccorti ha un tumore, l’annuncio in sedia a rotelle e il ricordo di Eleonora Giorgi: «Non sono forte come lei, ma ora voglio volare»

30 Settembre 2025 - 08:29 Alba Romano
La storica conduttrice Rai e Mediaset, dopo mesi di assenza, è tornata a parlare. E ha svelato le ragioni del suo silenzio: «Ora non voglio più fare lo struzzo»

Dopo diverse settimane di buio e silenzio totale, Enrica Bonaccorti ha deciso di raccontare sui social il motivo della sua assenza: «Sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è». La storica attrice e conduttrice, oggi 75enne, ha raccontato di essere malata di tumore. Un colpo durissimo da digerire, ha raccontato in un post social, soprattutto dopo la drammatica scomparsa di Eleonora Giorgi: «L’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei».

La paura per la malattia: «Ero bloccata»

In sedia a rotelle, visibilmente affaticata ma sorridente, Bonaccorti ha deciso di non nascondersi più: «È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione. Mi scuso con tutti». La storica conduttrice Rai e Mediaset, che ha alle sue spalle successi come Pronto chi gioca? e Non è la Rai, ha confessato apertamente la paura che ha provato e tuttora prova per la sua situazione: «Fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza». 

L’amica Eleonora Giorgi e la promessa: «Non farò più lo struzzo»

Il modello a cui guarda Enrica Bonaccorti lo mette lei nero su bianco: «L’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa». Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso 3 marzo per un tumore al pancreas, viene vissuta come un esempio irraggiungibile. Eppure la strada è ancora lunga, e lo ammette la stessa ex conduttrice: «Siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi». 

