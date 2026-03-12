Svelato il nuovo trailer de «Il Diavolo veste Prada 2»: ecco cosa rimane del primo film cult – Il video

Ecco qualche dettaglio in più sul tanto atteso sequel del film cult di moda

La magia del mondo della moda sta per tornare sul grande schermo. 20th Century Studios ha finalmente svelato il nuovo trailer e il poster de Il Diavolo veste Prada 2, il tanto atteso sequel del film cult. Dopo il primo teaser di soli cinquanta secondi, dove la scena iconica era una camminata in tacchi rossi Valentino Garavani Rockstud che portava Miranda Priestley (Meryl Streep) verso un ascensore per incontrare Andy Sachs (Anne Hathaway), il nuovo trailer dà finalmente uno sguardo un po’ più completo sulla storia e sui personaggi.

Cosa c’è nel nuovo trailer: il video

In questo secondo assaggio vediamo i quattro protagonisti principali riuniti a Runway, la celebre rivista di moda. Andy torna nel suo vecchio ambiente lavorativo e ritrova Miranda e Nigel (Stanley Tucci), mentre Emily Charlton (Emily Blunt) sembra aver trovato un ruolo di rilievo nel mondo fashion. Il trailer gioca con il potere di Miranda tra battute pungenti e momenti di finta dimenticanza nei confronti di Andy e Emily, la regina dei tacchi rossi ricorda che, nonostante i successi raggiunti, il controllo è sempre nelle sue mani.

Regia e produzione

Alla regia torna David Frankel, mentre la sceneggiatura è affidata nuovamente ad Aline Brosh McKenna. Il sequel arricchisce, però, il cast con una serie di volti nuovi, come Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux e Lucy Liu. La produzione è curata da Wendy Finerman, con Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna.

Quando esce il film in Italia

Per i fan italiani, l’appuntamento al cinema è fissato per il 29 aprile, quando finalmente potranno ritrovare Miranda Priestley e la sua leggendaria eleganza tra le strade di New York e gli uffici glamour di Runway.