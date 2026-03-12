FdI usa «Sarà per sempre sì» di Sal Da Vinci come jingle all’evento di Milano per il referendum – Il video

Allo scadere del tempo per gli ospiti scatta il gong o il tormentone musicale scelto dagli organizzatori

Al Teatro Franco Parenti di Milano la giornata dedicata al Sì al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia organizzata daFratelli d’Italia ha un dettaglio che non è passato inosservato. La canzone di Sal Da Vinci «Sarà per sempre sì» è il jingle che accompagna la kermesse e riecheggia tra le sale del teatro mentre si susseguono gli interventi. Il format è serrato. Tre sale di panel in contemporanea e appena quattro minuti per ogni relatore per spiegare le ragioni del voto favorevole al referendum sulla giustizia. Allo scadere del tempo scatta il gong o il tormentone musicale scelto dagli organizzatori, un espediente ironico per mantenere il ritmo e impedire interventi troppo lunghi. Sul palco si alternano esponenti del partito e diversi ospiti politici anche esterni alla formazione guidata da Giorgia Meloni, mentre spicca l’assenza di rappresentanti di Lega e Forza Italia.

Le contestazioni

Fuori dal teatro, però, il clima è molto diverso. Davanti all’ingresso si è radunato un presidio di protesta promosso da Potere al Popolo insieme ai collettivi studenteschi Cambiare Rotta e Opposizione Studentesca. Cori e striscioni hanno accompagnato l’arrivo dei partecipanti all’evento come «Giorgia go home» o «Governo Meloni, dimissioni». «Chiediamo diritti e ci danno polizia, questa è la loro democrazia», hanno scandito i manifestanti, denunciando quella che definiscono una deriva autoritaria dell’esecutivo e contestando la riforma della giustizia sostenuta dalla maggioranza.