Rose Villain è incinta, l’annuncio sui social con brano dedicato: chi è il padre e gli indizi sul sesso – Il video

Primo figlio per la cantautrice milanese, che sui social ripercorre gli ultimi mesi prima dell'annuncio della gravidanza

Rose Villain ha annunciato la sua gravidanza attraverso un video pubblicato su Instagram, in cui ripercorre gli ultimi mesi dallo stupore dopo il test di gravidanza alle prime ecografie. La rapper e cantautrice milanese, al secolo Rosa Luini, 36 anni, aspetta il primo figlio dal marito Sixpm, il produttore discografico Andrea Ferrara, originario di Napoli. I due, sposati dal 23 maggio 2022 con una cerimonia a Brooklyn, vivono da anni a New York e lavorano insieme: Sixpm è il produttore dietro buona parte della musica di Rose Villain.

L’hashtag #TuttaLuce e il racconto della gravidanza nel video

Il video è accompagnato dall’hashtag #TuttaLuce, che richiama un brano dedicato proprio a questo momento. Il montaggio alterna immagini intime e momenti condivisi con il marito, protagonista del racconto tanto quanto la cantante. La coppia, che unisce il legame personale a quello professionale fin dagli esordi, ha scelto di rendere pubblica la notizia dopo mesi di riserbo.

Non ci sono conferme ufficiali sul sesso del nascituro né sulla data prevista del parto, ma un dettaglio nei commenti ha acceso la curiosità dei fan. La cantante Gaia ha commentato il post scrivendo «Piccolo principe», accompagnato da una serie di cuori. Per molti follower quel messaggio sarebbe un indizio sull’arrivo di un maschietto, anche se al momento Rose Villain non ha né confermato né smentito.