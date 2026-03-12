Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
CULTURA & SPETTACOLOMusicaSardegnaTv

Da dove nasce “La lontananza”, la canzone scritta da Enrica Bonaccorti con Domenico Modugno. Il legame con la Sardegna

12 Marzo 2026 - 12:11 Stefania Carboni
embed
enrica bonaccorti
enrica bonaccorti
Il rapporto tra la conduttrice e l'isola. L'approdo da adolescente e quell'amore mai dimenticato

«La lontananza sai è come il vento che fa dimenticare chi non s’ama. È già passato un anno ed è un incendio, che mi brucia l’anima». La conduttrice Enrica Bonaccorti, scomparsa recentemente, ha scritto con Domenico Modugno le celebri canzoni “La lontananza” e “Amara terra mia“. E proprio “La lontananza” racconta, tra le righe, il profondo legame di Enrica con la Sardegna, nato in piena adolescenza, a causa del trasferimento per lavoro, nell’isola, del padre. Parole che evocano un amore giovane di Enrica, diventato, per cause di forza maggiore, lontano lontano.

Quel ragazzo che le dichiarò il suo amore a Sassari

Enrica Bonaccorti ha vissuto alcuni anni a Sassari. Arrivò nell’isola a 13 anni. Erano gli anni ’60. «Sbarcai con papà e mamma a Porto Torres. Ero disperata di aver lasciato Genova, la scuola e i miei compagni, ma sono ripartita tre anni dopo piangendo mille volte di più. Mio padre era soggetto a trasferimenti essendo un colonnello di pubblica sicurezza e fu trasferito a Sassari nei tre anni in cui Antonio Segni fu presidente della Repubblica», raccontò la conduttrice in una delle tante interviste rilasciate a La Nuova Sardegna. Il quotidiano, in un pezzo a firma di Alessandro Pirina, ripercorre quel periodo quando Enrica conobbe il suo primo grande amore, un ragazzo più grande. Quando dovette lasciare l’isola perché il padre fu trasferito, la separazione fu molto dolorosa. «Su una panchina dei giardini accanto alla scuola, un ragazzo mi fece la sua dichiarazione d’amore. Avevo 14 anni e mezzo, oltre mezzo secolo fa, ma ricordo ogni istante come fosse ieri. Fu un grandissimo amore, almeno per me, e quando dovetti ripartire perché mio padre fu assegnato a Roma, l’ho portato con me nel cuore e in fondo non ne è mai uscito. Ecco a cosa si riferisce “La lontananza”, così come “Amara terra mia” che prima si intitolava “Sardegna terra mia”. Come si dice ed è vero, il primo amore non si scorda mai», raccontò al quotidiano la conduttrice, paroliera e attrice italiana. Bonaccorti è rimasta nel corso della sua vita sempre legata all’isola sarda. Passava le estati ad Alghero ma poi, con il passare degli anni, la paura dell’aereo l’ha costretta a limitare i suoi viaggi.

Questo è l’in bocca al lupo che Bonaccorti fece a Morgan e ai Bluvertigo per la terza serata di Sanremo, nel 2016, quando la band si esibì per la sfida delle cover con “La lontananza”. La conduttrice inviò al gruppo il testo originale della canzone, scritto a mano, con le prime frasi buttate in penna, alcune delle quali poi cancellate o corrette

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

A «L’aria che tira» Bonelli non riconosce l’Egitto sulla cartina, Sangiuliano: «Vada a fare un corso di geografia» – Il video

2.

Rose Villain è incinta, l’annuncio sui social con brano dedicato: chi è il padre e gli indizi sul sesso – Il video

3.

BigMama torna in Italia e risponde alle accuse di Vannacci: «Il biglietto da Dubai pagato con i miei soldi. Vergogna»

4.

Selvaggia Lucarelli e la tv «militarizzata» dalla destra: «Sono ovunque, pure a Domenica In». E lei si consola con Sal da Vinci al matrimonio

5.

Rocco Siffredi in lacrime, le Iene lo “smascherano”. L’accusa sulle immagini manipolate: «Perché è clamorosamente falso» – Il video

leggi anche
rené redzepi dimissioni noma
CULTURA & SPETTACOLO

Le dimissioni dello chef del Noma dopo le accuse di violenze ai dipendenti

Di Alba Romano
bonelli-vs-sangiuliano-cartina-egitto
CULTURA & SPETTACOLO

A «L’aria che tira» Bonelli non riconosce l’Egitto sulla cartina, Sangiuliano: «Vada a fare un corso di geografia» – Il video

Di Ugo Milano
ranucci karaoke venditti
CULTURA & SPETTACOLO

Ranucci canta “Roma Roma” e la dedica allo juventino Giletti – Il video

Di Ugo Milano