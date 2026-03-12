Da dove nasce “La lontananza”, la canzone scritta da Enrica Bonaccorti con Domenico Modugno. Il legame con la Sardegna

Il rapporto tra la conduttrice e l'isola. L'approdo da adolescente e quell'amore mai dimenticato

«La lontananza sai è come il vento che fa dimenticare chi non s’ama. È già passato un anno ed è un incendio, che mi brucia l’anima». La conduttrice Enrica Bonaccorti, scomparsa recentemente, ha scritto con Domenico Modugno le celebri canzoni “La lontananza” e “Amara terra mia“. E proprio “La lontananza” racconta, tra le righe, il profondo legame di Enrica con la Sardegna, nato in piena adolescenza, a causa del trasferimento per lavoro, nell’isola, del padre. Parole che evocano un amore giovane di Enrica, diventato, per cause di forza maggiore, lontano lontano.

Quel ragazzo che le dichiarò il suo amore a Sassari

Enrica Bonaccorti ha vissuto alcuni anni a Sassari. Arrivò nell’isola a 13 anni. Erano gli anni ’60. «Sbarcai con papà e mamma a Porto Torres. Ero disperata di aver lasciato Genova, la scuola e i miei compagni, ma sono ripartita tre anni dopo piangendo mille volte di più. Mio padre era soggetto a trasferimenti essendo un colonnello di pubblica sicurezza e fu trasferito a Sassari nei tre anni in cui Antonio Segni fu presidente della Repubblica», raccontò la conduttrice in una delle tante interviste rilasciate a La Nuova Sardegna. Il quotidiano, in un pezzo a firma di Alessandro Pirina, ripercorre quel periodo quando Enrica conobbe il suo primo grande amore, un ragazzo più grande. Quando dovette lasciare l’isola perché il padre fu trasferito, la separazione fu molto dolorosa. «Su una panchina dei giardini accanto alla scuola, un ragazzo mi fece la sua dichiarazione d’amore. Avevo 14 anni e mezzo, oltre mezzo secolo fa, ma ricordo ogni istante come fosse ieri. Fu un grandissimo amore, almeno per me, e quando dovetti ripartire perché mio padre fu assegnato a Roma, l’ho portato con me nel cuore e in fondo non ne è mai uscito. Ecco a cosa si riferisce “La lontananza”, così come “Amara terra mia” che prima si intitolava “Sardegna terra mia”. Come si dice ed è vero, il primo amore non si scorda mai», raccontò al quotidiano la conduttrice, paroliera e attrice italiana. Bonaccorti è rimasta nel corso della sua vita sempre legata all’isola sarda. Passava le estati ad Alghero ma poi, con il passare degli anni, la paura dell’aereo l’ha costretta a limitare i suoi viaggi.