Bresh che ci fai con quei due? Bravi Elisa e Coez, malino Sangiovanni – Le nostre recensioni delle uscite della settimana

Settimana che viaggia su un filo sottile che divide l’estate dal resto dell’anno, tra album impegnati e tentati tormentoni. Tra i dischi usciti in questo weekend il fantastico album di Niccolò Fabi, ottimo anche quello di Coez, si fa ascoltare il nuovo di Alessandra Amoroso e ci sentiamo di salvare anche la giovine Anna, di un livello altro quello di Adriano Viterbini. Piuttosto piattino quello del duo Il Pagante. Un tripudio di featuring la sezione singoli. A proposito di tormentoni, quello dell’estate 2025 potrebbe essere di Marco Mengoni in featuring con Sayf e Rkomi, una bomba Fabri Fibra con Papa V e Nerissima Serpe, divertentissimo quello che vede impegnati Riki e Lorella Cuccarini. Brava Elisa, ottimo Giuse The Lizia, perla di Generic Animal. L’estate musicale italiana, si sa, è tutta un via vai di tormentoni, ci sono quelli che funzionano e poi c’è quello di Capo Plaza con Bresh e Tony Effe, scritto proprio male quello di Sangiovanni, anche peggio quello di Ludwig e Sabrina Salerno. Non è un tormentone ma è da bocciare anche la collaborazione tra Denny Lahome, Fausto Leali e Francesco Baccini. Chicca della settimana: il magnifico disco di Thruppi, progetto che unisce Giovanni Truppi e il Thru Collected. A voi, tutte le nostre recensioni alle nuove uscite del weekend.