Fabrizio Corona, l’audio sulle foto intime di Bova: «con la tonaca di Don Matteo». La bordata alla Rai e la sfida a Bernardini De Pace

La rivelazione sull'attore in una telefonata a Corona. Le foto delle parti intime dal set di una delle fiction più popolari della Rai.

Ci va di mezzo anche don Matteo nell’ultima rivelazione di Fabrizio Corona sul caso dei tradimenti di Roul Bova. La sfida del paparazzo è tutta rivolta all’avvocato che assiste l’attore, Annamaria Bernardini de Pace. Proprio l’ex suocera di Bova ha già aperto le schermaglie con Corona, annunciando querela per diffamazione. Corona non pare intenzionato a fermarsi nella pubblicazione di audio e chat compromettenti tra Bova e la modella Martina Ceretti. E lancia la sfida alla legale con la solita modestia: «Siccome vuole giocare, cominciamo noi. Dato che siamo i migliori del campionato»

Il ruolo di don Matteo in bilico

Lo scambio di messaggi tra i due si sarebbe svolto anche durante le riprese di Don Matteo, la serie ultra decennale che fa la fortuna della Rai per gli alti ascolti sempre garantiti. Nella serie c’è stato un passaggio di testimone importante tra Terence Hill, volto storico del prete detective, e Bova, scelto anche per provare a svecchiare il personaggio. Un impegno professionale che rischia di vacillare, soprattutto dopo le rivelazioni di Corona. Sul punto, per ora, la produzione di Lux Vide avrebbe smentito ripensamenti sull’impegno di Bova. Per ora.

Le foto intime «con la tonaca di Don Matteo»

Nell’ultimo audio diffuso da Corona, la sua fonte racconta che Bova e Ceretti non avrebbero avuto rapporti sessuali. Tra loro ci sarebbe stato più uno scambio fitto di messaggi, spesso con foto molto intime. Nell’ultimo periodo in cui i due erano in contatto, Bova era impegnato sul set di Don Matteo. E la fonte di Corona rivela: «Bova le mandava le foto del cazzo», proprio «in questo periodo». Foto inviate anche «mentre registrava Don Matteo». Lui mandava le foto a lei «con la tonaca di Don Matteo?» chiede Corona. «Lui mandava le foto e le diceva “guarda che mi fai fare con la tonaca di Don Matteo”».