Raoul Bova, a rischio il posto in Don Matteo. La denuncia a Corona per stalking

Intanto Rocìo chiede l'affidamento esclusivo delle figlie. Che oggi sono in vacanza con il padre

Gliel’aveva detto anche il misterioso interlocutore che lo voleva ricattare per gli audio con Martina Ceretti: «Altro che Don Matteo…». E infatti Raoul Bova rischia di perdere il suo ruolo nella serie tv, secondo il settimanale DiPiùTv. Il programma è stato regolarmente annunciato nei palinsesti Rai e probabilmente alcune puntate sono state già girate. E se l’attore fosse eliminato dal cast, è probabile che si scelga una «exit strategy» graduale. Intanto arriva una nuova denuncia per stalking nei confronti di Fabrizio Corona. E un altro reclamo al Garante della Privacy per far rimuovere i riferimenti alla vicenda dai canali social dell’ammazzavip.

Stalking

La denuncia l’hanno presentata Annamaria Bernardini de Pace e David Leggi, legali di Bova. I reati ipotizzati sono diffamazione e illecita diffusione di dati personali. Intanto anche Rocío Munoz Morales si muove. Chiede l’affidamento esclusivo delle due figlie avute da Raoul. Perché l’incontro con Ceretti è stato a suo parere un tradimento. E un elemento per sostenere la sua inadeguatezza come padre. «Apprendiamo non senza stupore il perseverare della signora Rocío nel sostenere la richiesta di affido esclusivo, atteso come le bambine hanno passato sempre molto più tempo con il papà, ed è tutto documentabile», dicono gli avvocati dell’attore. Anche attualmente sono in vacanza con lui.

I figli

«D’improvviso Raoul Bova non sarebbe più in grado, stando a quanto sostenuto dalla signorina Munoz Morales, di essere un buon padre. È una richiesta alla quale ci opporremo in tutte le sedi. Del resto, seguendo il suo ragionamento, si dovrebbe concludere che sia una madre irresponsabile, avendo spesso affidato a lui le figlie», aggiungono in una nota pubblicata dal Corriere della Sera. E ricordano anche il messaggio dell’attrice il 14 agosto del 2023, giorno del compleanno dell’ex compagno, in cui, nel fargli gli auguri, lo lodava come «padre amorevole e affettuoso». La pm Eliana Dolce della procura di Roma sta procedendo intanto anche con accertamenti bancari per risalire ad eventuali passaggi di denaro tra Corona e Federico Monzino.

Le utenze spagnole

Si cerca chi ha mandato dalle utenze spagnole i messaggi ricattatori a Bova. Secondo il Corriere il passaggio di denaro proverebbe che quelle informazioni sensibili siano state effettivamente «vendute». E che dunque c’era un piano per ottenerne un ritorno economico dalla loro divulgazione (o in cambio della custodia della loro riservatezza). Nel suo interrogatorio Monzino ha sostenuto di aver scambiato questi dati con mille euro e il numero di un pusher, ma le verifiche sono in corso.