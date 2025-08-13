Il contratto tra Cristiano Ronaldo e Georgina prima delle nozze, spunta l’accordo prematrimoniale: cosa spetta a lei in caso di divorzio

L'attaccante in forze all'Al Nassr avrebbe già fatto mettere nero su bianco la divisione dei beni

Un «sì» atteso da 9 anni, quello tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, e finalmente siglato con un anello valutato tra i 3 e i 6 milioni di euro. Una storia d’amore lunga che non sembra aver mai tremato negli anni, ma per chi come CR7 ha a disposizione un patrimonio immenso è sempre meglio prevenire che curare. È per questo che, secondo i giornali portoghesi, il fenomeno ex Real Madrid e Juventus avrebbe già siglato anni fa un accordo prematrimoniale con la modella argentina. Insomma, cosa sarebbe spettato a chi in caso di separazione era già stato messo nero su bianco da tempo. Ora, secondo alcune voci, quell’accordo è stato leggermente ritoccato al rialzo.

I dettagli dell’accordo: cosa spetta a Georgina Rodriguez

L’accordo, secondo la rivista Tv Guia, risalirebbe addirittura alla fine del 2017, poco dopo la nascita della loro primogenita Alana Martina. Un patto vincolante che è rimasto valido ma inutilizzato per otto anni prima di ritornare di attualità. Passando ora ai numeri, in caso di divorzio è già stato ben definito che cosa entrerà nelle tasche (già ben gonfie) di Georgina Rodriguez. Alla modella e imprenditrice, che vanta un patrimonio personale superiore ai 10 milioni di dollari, spetterà infatti la mega villa di Madrid. La struttura, nel quartiere La Finca, è valutata intorno a 5 milioni di euro e si estende per quasi un chilometro quadrato. Dovrebbe poi ottenere un vitalizio mensile di 110mila dollari, per mantenere sé e garantire il mantenimento e la crescita dei figli. E poi, ovviamente, potrebbe farsi un bel gruzzoletto rivendendo – se necessario – il mega anello di fidanzamento che CR7 le ha dato a suggello del loro amore.