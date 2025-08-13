Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Il contratto tra Cristiano Ronaldo e Georgina prima delle nozze, spunta l’accordo prematrimoniale: cosa spetta a lei in caso di divorzio

13 Agosto 2025 - 21:13 Ugo Milano
embed
cristiano ronaldo georgina rodriguez matrimonio
cristiano ronaldo georgina rodriguez matrimonio
L'attaccante in forze all'Al Nassr avrebbe già fatto mettere nero su bianco la divisione dei beni

Un «sì» atteso da 9 anni, quello tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, e finalmente siglato con un anello valutato tra i 3 e i 6 milioni di euro. Una storia d’amore lunga che non sembra aver mai tremato negli anni, ma per chi come CR7 ha a disposizione un patrimonio immenso è sempre meglio prevenire che curare. È per questo che, secondo i giornali portoghesi, il fenomeno ex Real Madrid e Juventus avrebbe già siglato anni fa un accordo prematrimoniale con la modella argentina. Insomma, cosa sarebbe spettato a chi in caso di separazione era già stato messo nero su bianco da tempo. Ora, secondo alcune voci, quell’accordo è stato leggermente ritoccato al rialzo.

I dettagli dell’accordo: cosa spetta a Georgina Rodriguez

L’accordo, secondo la rivista Tv Guia, risalirebbe addirittura alla fine del 2017, poco dopo la nascita della loro primogenita Alana Martina. Un patto vincolante che è rimasto valido ma inutilizzato per otto anni prima di ritornare di attualità. Passando ora ai numeri, in caso di divorzio è già stato ben definito che cosa entrerà nelle tasche (già ben gonfie) di Georgina Rodriguez. Alla modella e imprenditrice, che vanta un patrimonio personale superiore ai 10 milioni di dollari, spetterà infatti la mega villa di Madrid. La struttura, nel quartiere La Finca, è valutata intorno a 5 milioni di euro e si estende per quasi un chilometro quadrato. Dovrebbe poi ottenere un vitalizio mensile di 110mila dollari, per mantenere sé e garantire il mantenimento e la crescita dei figli. E poi, ovviamente, potrebbe farsi un bel gruzzoletto rivendendo – se necessario – il mega anello di fidanzamento che CR7 le ha dato a suggello del loro amore.

