Da ultimo a primo in 14 giri: la strepitosa rimonta in go-kart di Max Verstappen a Silverstone – Il video

Il quattro volte campione del mondo ha sfidato i rivali nella competizione organizzata da Red Bull: «Mi ha ricordato le gare di un tempo»

Centouno go-kart hanno sfilato lungo un circuito appositamente preparato a Silverstone. E tra 101 competitori, il vincitore è stato Max Verstappen, il quattro volte campione del mondo di Formula 1. Il pilota ha partecipato alla gara ideata dalla Red Bull, Max vs 100, e partendo dall’ultimo posto è riuscito a superare tutti gli avversari in soli 14 dei 30 giri inizialmente previsti. Dopo un primo momento di preoccupazione, il fuoriclasse olandese ha riferito al suo team di essersi goduto l’evento e che è stato «davvero emozionante» poter tornare alla sue origini sui go-kart..

Che cos’è la Max vs 100

La sfida con i go-kart è stata organizzata per mercoledì 16 settembre dal team Red Bull, che ha schierato atleti, giocatori, content creator, streamer, giornalisti e fan della Formula 1 provenienti da tutto il mondo per sfidare Max Verstappen. Così nel pieno del campionato, il pilota si è preso una parentesi dalle gare con Kimi Antonelli, Lando Norris e Charles Leclerc per compiere un’impresa: superare i 100 partecipanti, molti dei quali guidavano su quel tracciato per la seconda volta. Il regolamento era semplice. Il gareggiante veniva eliminato dalla sfida non appena la parte posteriore del kart di Verstappen si allineava con la parte anteriore del suo. I sorpassi, quindi, erano definitivi e non c’era possibilità di recupero.

La rimonta di Verstappen

Verstappen era il 101esimo go-kart del circuito, ma in solo un giro di pista è riuscito a battere 63 sfidanti. Così più della metà del gruppo è stato eliminato e dopo due minuti il fuoriclasse olandese era già 37esimo. «Non ho idea di cosa stia succedendo, è un massacro» ha detto via radio Verstappen, che poteva anche sentire la voce degli altri partecipanti. Per esempio, durante il settimo giro lo youtuber Paky TWC ha chiesto al pilota Red Bull «non sorpassarmi». Ma Verstappen non sembra averlo ascoltato, tanto che poco dopo lo ha raggiunto e superato.

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Un podio insieme a Max

L’impresa, però, non è stata così semplice. In pole c’era l’atleta belga Jacky Martens, seguito dallo youtuber Zac Alsop e dal tecnico della Red Bull Ford Powertrains Lewis Osler, che erano riusciti ad avere un vantaggio di 12 secondi su Verstappen. Il pilota ha subito recuperato terreno, fino a raggiungere il terzetto di testa e a completare i sorpassi decisivi. Al 14esimo giro era già riuscito a superare tutti e 100 i rivali, aggiudicandosi la vittoria. Con lui, sul podio sono saliti Jacky Martens e Lewis Osler.

La sfida completata di Verstappen: un ritorno alle origini

«Quando sono andato sulla griglia di partenza e ho visto da dove dovevo partire, con 100 kart davanti a me, ero un po’ preoccupato» ha detto Verstappen, come riportato sul sito della Red Bull. E dopo un primo giro da «massacro», il quattro volte campione del mondo ha pensato: «Ok, abbiamo la situazione sotto controllo! E da lì ha cominciato a diventare davvero divertente». Ha infine aggiunto: «Una volta che ho trovato il ritmo giusto, sono riuscito a superarli uno per uno e ho visto il distacco ridursi: è stato davvero emozionante».

Nel pieno delle gare di Formula 1 e con la prossima sfida in Azerbaigian il prossimo 26 settembre, Verstappen ha detto di essersi goduto l’esperienza. «È stato fantastico tornare di nuovo su un go-kart e tornare alle origini. Mi ha ricordato le gare di un tempo. Ho passato una giornata fantastica ed è stato bello portare a casa la vittoria!».