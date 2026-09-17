Perché Mbappé ha coperto la maglia per Ceuta, il gesto che ha fatto infuriare gli spagnoli: cosa ha detto su migranti e solidarietà – Il video

Il francese era finito al centro delle polemiche insieme a Vinicius e Konaté. Ora chiarisce il gesto: «Solidale con Ceuta, ma anche con i migranti che hanno perso la vita»

Prima della partita tra Elche e Real Madrid, Kylian Mbappé, insieme ai compagni Vinicius Jr e Ibrahima Konaté, aveva arrotolato la maglia distribuita ai giocatori in segno di solidarietà con gli abitanti di Ceuta, colpiti dalla recente crisi migratoria, nascondendo la scritta «Todos somos caballas». Un gesto che aveva sollevato polemiche in Spagna, tra chi accusava il giocatore di indifferenza e scarso rispetto per il Paese che lo stava ospitando. E chi invece difendeva il suo diritto a pensarla come gli pare, o ancora di più a non rivelare necessariamente le sue opinioni politiche.

Perché Mbappé ha coperto la maglia per Ceuta

«Voglio spiegarlo bene affinché la gente capisca», ha detto Mbappé al quotidiano spagnolo As. Il calciatore ha assicurato di essere «totalmente solidale con Ceuta e con tutte le vittime», ma di aver voluto ricordare con il suo gesto anche «tutti gli immigrati che hanno perso la vita e che si trovano in condizioni difficili». Ha aggiunto: «Prima di essere un calciatore, sono un essere umano».

Mbappé ha ammesso che si trattava di una posizione difficile da spiegare, perché il gesto avrebbe potuto far pensare che fosse contrario agli abitanti dell’exclave spagnola. Un’interpretazione che ha respinto: «Non ho nulla contro di loro e li sostengo al 100%», ha spiegato, precisando di non voler «dare priorità a una sofferenza rispetto all’altra». L’attaccante francese ha spiegato di volere «il meglio per il mondo» in cui vive. Il suo intento, ha concluso, era trasmettere «un messaggio di positività e di pace», con l’auspicio che la situazione possa risolversi rapidamente.

Le critiche del presidente della Liga e la posizione del Real Madrid

La scelta dei tre calciatori era stata criticata anche dal presidente della Liga Javier Tebas. «Indossarla a metà è come non indossarla affatto: è sbagliato, molto sbagliato», aveva detto, sottolineando che l’iniziativa «non è un atto politico di alcun tipo». Il Real Madrid aveva invece difeso la scelta dei suoi giocatori: il club, pur avendo aderito alla campagna proposta dall’Elche, aveva lasciato a ciascuno la libertà di decidere se indossare o meno la maglia.