Von der Leyen: Ceuta è Europa, nuovo strumento ad hoc contro emergenza migranti – Il video

(Agenzia Vista) Strasburgo, 16 settembre 2026 "Tutte le nostre frontiere esterne sono frontiere europee. Vorrei quindi rivolgermi direttamente al popolo spagnolo La frontiera di Ceuta è una frontiera europea. Perché Ceuta è Spagna. Ceuta è Europa. E l'Europa sarà al vostro fianco". Lo ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al discorso sullo Stato dell'Unione in Plenaria a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev