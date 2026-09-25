Sofia Goggia ha «due diverse infezioni virali»

Gli esami al San Raffaele: ha già cominciato il percorso di recupero

li esami clinici effettuati su Sofia Goggia hanno riscontrato due differenti infezioni virali. Che, sommate una con l’altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico. Causando un forte stato di debilitazione all’atleta. Lo rende noto la Fisi a conclusione di una serie di esami clinici approfonditi presso la Casa di cura La Madonnina e l’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano.

La sciatrice bergamasca delle Fiamme Gialle era rientrata in anticipo dalla trasferta in Sud America proprio a seguito di un malore. Sofia Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la commissione medica della Fisi presieduta dal dottor Andrea Panzeri.