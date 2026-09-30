Francesco Totti festeggia i 50 anni da imprenditore milionario. Triplicati in un anno i ricavi, aumentati di sei volte gli utili – I video

Risultati record delle sue tre società da procuratore e delle tre immobiliari. Grazie a quelli la festa folle a Las Vegas dove un aereo privato l’ha portato con amici, figli e la compagna Noemi Bocchi, pronta al debutto a Ballando con le stelle

Francesco Totti ha appena festeggiato i suoi 50 anni a Las Vegas con i figli, gli amici e la compagna Noemi Bocchi, che lo ha costretto però a rientrare in Italia subito dopo per iniziare le prove di Ballando con le stelle dove dal 3 ottobre sarà concorrente ufficiale in coppia con il ballerino Giovanni Pernice. L’ottavo re di Roma, come viene ancora chiamato Totti dai tifosi giallorossi, ha un motivo in più per festeggiare: il suo piccolo gruppo imprenditoriale e immobiliare nell’ultimo anno ha messo a segno numeri record, triplicando il fatturato e addirittura sestuplicando i guadagni.

La vita da imprenditore dopo il calcio aiutato dal fratello Riccardo

Dopo avere smesso di giocare a calcio Totti ha messo in piedi tre società per scoprire talenti del settore e valorizzarli come procuratore (la Numberten, la It scouting e la Ct 10) e ha affidato i suoi investimenti nel mattone a tre società immobiliari: la Vetulonia, l’Immobiliare Acilia e la Longarina. Sono tutte amministrate direttamente dall’ex capitano della Roma o dal fratello, Riccardo. Nel 2025 hanno portato ricavi di 3,250 milioni di euro, quasi triplicati appunto rispetto ai 1,154 milioni di euro dell’anno precedente. Tutte insieme hanno portato nelle casse dell’azionista 834.095 euro, somma sei volte superiore ai 138.799 euro dell’anno precedente.

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Boom di affari sia come procuratore di giovani talenti che nel mattone

Entrambi i settori del Totti imprenditore sono andati molto meglio che in passato: lievitati fatturati e utili nel settore delle agenzie da procuratore grazie alla crescita di Numberten e di Ct 10 ed esplosi i numeri della immobiliare Vetulonia, che ha ricavato 1,628 milioni di euro rispetto ai 140.913 euro dell’anno precedente, consentendo di portare a casa un utile di 265.398 euro centoventi volte superiore ai 2.147 euro del 2024. Anche le disponibilità liquide in cassa della società immobiliare sono salite da 5.841 a 1.628.219 euro. Risultati in questo caso ottenuto vendendo due investimenti immobiliari degli anni passati. Il 31 ottobre scorso ceduta a una coppia di manager romani una abitazione di 11,5 vani all’Eur e poco prima di Natale (il 23 dicembre) venduto a due sorelle anche un villino di proprietà di 14,5 vani ad Axa.

La grande festa a Las Vegas: Francesco ballerino e Chanel cantante. Poi in pista da pilota

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Grazie anche al boom di liquidità è stata organizzata la super festa americana per i 50 anni di Totti. La compagnia di amici e familiari è salita su un aereo privato che il 25 settembre è atterrato a Las Vegas. La cena del compleanno è stata al ristorante Spago del resort di lusso Bellagio dove tutti sono stati ospitati. Totti si è esibito anche da ballerino, mentre la figlia Chanel cantava la versione romanista di «Maledetta primavera» di Loretta Goggi, che è «Voglia di stringersi un po’». Nei festeggiamenti anche una prova di tiro al poligono e un giro da pilota sulla mitica pista del circuito Nascar all’autodromo Las Vegas Motor Speedway.