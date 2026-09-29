Q8: tetto ai prezzi di benzina e gasolio dal primo ottobre

L'annuncio dell'azienda: accogliamo l'invito del governo

Dopo Eni e Ip anche Q8 accoglie l’invito del governo e mette un tetto ai prezzi di benzina e gasolio dal primo ottobre. «Q8 Italia, accogliendo l’invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori», si legge in una nota della società secondo cui «il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal primo ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti».

Approccio modulare

«Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell’Azienda. La Q8 Italia supporterà opportunamente i gestori ed i partner per garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera», conclude la nota. Secondo Q8 si tratta di «una decisione coerente con il comportamento responsabile concretamente adottato dall’azienda anche negli ultimi mesi, orientato alla tutela dei consumatori e al mantenimento della propria competitività. In un momento particolarmente delicato per il sistema energetico, caratterizzato da un’imprevedibile volatilità del mercato internazionale, e per i consumatori, Q8 Italia rinnova, quindi, il proprio impegno a fare la propria parte, coniugando attenzione ai prezzi, investimenti industriali, innovazione e responsabilità sociale».

Il grazie di Meloni

«Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Q8 in Italia per aver accolto l’appello del Governo italiano rivolto alle società energetiche al fine di calmierare il prezzo dei carburanti. Dopo la scelta di Eni e Socar, oggi da Q8 arriva un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane», fa sapere Giorgia Meloni.