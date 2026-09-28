Benzina, governo in pressing anche su Q8 per il price cap. E Meloni prepara la battaglia Ue sul caro energia – La diretta

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Oggi è scattata l’introduzione dei tetti di prezzo alle pompe di benzina gestite da Eni. Il price cup, presto attivo anche per il marchio Ip, sta portando a traino i principali marchi petroliferi che con sconti offrono una prima boccata d’aria agli automobilisti. Secondo i dati ufficiali dell’Osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), la benzina in modalità self-service sulla rete ordinaria si attesta su una media nazionale di 2,152 euro/litro, mentre il gasolio si posiziona a 2,369 euro/litro. Lungo le autostrade i listini medi segnano 2,214 euro/litro per la verde e 2,420 euro/litro per il diesel, registrando una flessione rispetto ai giorni precedenti.

La corsa alla pompa: a Napoli c’è già un tutto esaurito in una stazione, a Brescia code

Le ripercussioni pratiche non si sono fatte attendere. A Napoli si registra una vera e propria corsa ai distributori fin dalle prime luci dell’alba: nello storico impianto di via Cristoforo Colombo sono stati erogati oltre 2.000 litri di carburante in appena tre ore e mezza, costringendo il gestore ad affiggere il cartello “esaurito” in attesa delle autobotti di rifornimento. Situazione analoga a Brescia, dove si sono formate lunghe code di auto lungo le arterie cittadine di Viale Bornata e Via Turati per accedere alle colonnine Eni.