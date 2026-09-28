Benzina, governo in pressing anche su Q8 per il price cap. E Meloni prepara la battaglia Ue sul caro energia – La diretta
Oggi è scattata l’introduzione dei tetti di prezzo alle pompe di benzina gestite da Eni. Il price cup, presto attivo anche per il marchio Ip, sta portando a traino i principali marchi petroliferi che con sconti offrono una prima boccata d’aria agli automobilisti. Secondo i dati ufficiali dell’Osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), la benzina in modalità self-service sulla rete ordinaria si attesta su una media nazionale di 2,152 euro/litro, mentre il gasolio si posiziona a 2,369 euro/litro. Lungo le autostrade i listini medi segnano 2,214 euro/litro per la verde e 2,420 euro/litro per il diesel, registrando una flessione rispetto ai giorni precedenti.
La corsa alla pompa: a Napoli c’è già un tutto esaurito in una stazione, a Brescia code
Le ripercussioni pratiche non si sono fatte attendere. A Napoli si registra una vera e propria corsa ai distributori fin dalle prime luci dell’alba: nello storico impianto di via Cristoforo Colombo sono stati erogati oltre 2.000 litri di carburante in appena tre ore e mezza, costringendo il gestore ad affiggere il cartello “esaurito” in attesa delle autobotti di rifornimento. Situazione analoga a Brescia, dove si sono formate lunghe code di auto lungo le arterie cittadine di Viale Bornata e Via Turati per accedere alle colonnine Eni.
Meloni prepara sei proposte all'Ue contro il caro energia
Il governo italiano punta a elaborare una serie di «proposte operative» da presentare al Consiglio europeo di ottobre per contrastare il caro energia. Lo fa sapere Palazzo Chigi alla vigilia della missione della premier a Praga. Il problema di fondo a livello Ue per l’Italia sta nel meccanismo degli Ets, il sistema europeo di tassazione del carbonio, che oggi «gonfia artificialmente i prezzi e crea squilibri tre gli Stati, danneggiando la competitività delle imprese e delle industrie europee».Al centro dei colloqui in programma tra Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Ceca Andrej Babis, in concreto, dovrebbe essere in particolare un pacchetto di sei misure, compresi il regolamento sul metano e il rinvio dell’Ets2.
Palazzo Chigi e la «moral suasion» su Q8
Palazzo Chigi sta verificando la disponibilità a livello diplomatico la disponibilità del gruppo kuwaitiano che controlla Q8 in Italia a seguire lo stesso approccio adottato da Eni e Socar per fissare un price cap, un limite ai prezzi dei carburanti alla pompa di benzina. A riferirlo sono fonti vicine a Palazzo Chigi che sostengono inoltre che dal Kuwait arrivano segnali positivi in questa direzione.
Ip avvia il price cap
Anche IP ha avviato il price cap ai carburanti, adeguando i prezzi a quelli attuati da Eni, con 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. Sono centinaia, a quanto si apprende, i distributori che hanno aderito, anche su diverse autostrade. Non tutti però risultano già avviati allo sconto: questo perché il tetto parte gradualmente con i punti vendita di proprietà, ma c’è la promessa di estendere il tetto agli altri distributori con il marchio IP. Il gruppo azero Socar da maggio controlla Italiana Petroli, con una rete di oltre 4.500 punti vendita a marchio IP.
In Sicilia esplode la protesta: autotrasportatori pronti al fermo dal 16 ottobre
Di segno opposto è il clima che si respira nell’Isola, dove la tensione legata ai costi di trasporto è arrivata al punto di rottura. Dopo i sit-in degli agricoltori e i blocchi del traffico lungo la statale Palermo-Agrigento, la mobilitazione contro i rincari del gasolio – che nell’area ha toccato picchi compresi tra 2,20 e 2,40 euro al litro – si sta estendendo a macchia d’olio.
L’associazione Agrisat, per voce del leader Franco Calderone e del dirigente provinciale Salvatore Petrotto, denuncia il silenzio e la mancata convocazione da parte delle istituzioni regionali e nazionali: «A brevissimo bloccheremo tutto, non solo lo scorrimento veloce. Saremo compatti con i pescatori», promettono i promotori, rievocando i grandi blocchi del 2012.
Il colpo più duro alla filiera logistica arriva però dall’annuncio del Comitato autotrasportatori siciliani, che ha ufficializzato ben cinque giorni di stop: i mezzi rimarranno fermi nei piazzali dalle 00:01 di venerdì 16 ottobre alla mezzanotte di martedì 20 ottobre.
«Non ritireremo neanche i semirimorchi dai porti dell’Isola», ha spiegato il coordinatore Salvatore Bella, contestando il mancato rispetto degli impegni presi dal Ministero delle Infrastrutture e l’insostenibilità economica dei costi d’esercizio per le imprese di trasporto. Il rischio concreto è quello di una paralisi delle merci e delle catene di approvvigionamento su tutto il territorio siciliano nei prossimi mesi.
Codacons: «La concorrenza fa bene ai consumatori»
Piccoli segnali di discesa che il Codacons accoglie con favore: «Un segnale importante dopo settimane di continui rialzi, determinato dall’effetto Eni che sta spingendo anche gli altri marchi a tagliare i listini. La concorrenza fa bene ai consumatori ed è fondamentale sostenere ogni misura volta a contenere i prezzi», sottolinea l’associazione dei consumatori.