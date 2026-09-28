Benzina, ecco le app che permettono di confrontare i prezzi nei vari distributori. Il risparmio può arrivare a 25 euro

Dall'app ufficiale del ministero, Osservaprezzi carburanti, a Prezzi Benzina, Google Maps e la nuova Ottano: ecco come funzionano gli strumenti per confrontare i prezzi

Esistono app che permettono di controllare i prezzi del carburante prima di fare rifornimento e risparmiare così su benzina e diesel. Con il prezzo della benzina ormai alle stelle (da giorni è sopra i due euro al litro mentre oggi è oggi è scattata l’introduzione dei tetti di prezzo alle pompe di benzina gestite da Eni) scegliere il distributore più conveniente può fare la differenza. Ma come funzionano? E quanto si risparmia davvero?

L’app ufficiale del ministero delle imprese e del Made in Italy

La novità più recente è l’app ufficiale del ministero delle Imprese e del Made in Italy: si chiama Osservaprezzi carburanti ed è disponibile gratuitamente per iPhone e Android. Il sistema attinge a una banca dati pubblica, alimentata dai gestori degli impianti sulla base dell’obbligo di comunicazione previsto dalla legge 99/2009 e dai successivi provvedimenti attuativi. Dal 2023, inoltre, il database è la base statistica per la pubblicazione mattutina delle medie nazionali e regionali.

Osservaprezzi carburanti traccia quotidianamente i prezzi di benzina, gasolio, Gpl, metano e altri carburanti, distinguendo tra servito e self-service dove disponibile. Dall’app è quindi possibile verificare il prezzo medio regionale e confrontarlo con quello praticato nella stessa giornata da ciascun impianto. Su Google Play Store e App Store, però, le recensioni restano sotto le tre stelle. Gli utenti lamentano soprattutto l’assenza di una classifica dei distributori più convenienti della zona e il fatto che i prezzi non compaiano subito sulla mappa: per leggerli bisogna aprire la scheda del singolo impianto.

Le app sviluppate dai privati

Provano a colmare queste lacune alcune app sviluppate da privati, che nella maggior parte dei casi risultano molto più immediate. Di solito il prezzo è visibile direttamente sulla mappa, mentr e colori e filtri rendono il confronto più rapido e permettono di ordinare i distributori per prezzo o distanza. Prezzi Benzina, ad esempio, si basa sulle segnalazioni degli utenti: è molto affidabile nelle zone più frequentate, meno in quelle dove il traffico è minore. Negli ultimi giorni, inoltre, è comparsa una nuova app. Si chiama Ottano e, come ha raccontato a Fanpage.it il fondatore Marco Pugliese, giornalista e docente di Bolzano, a differenza di quelle già esistenti permette di individuare il distributore più conveniente anche in base al percorso da fare.

Google Maps e Waze

Google Maps e Waze mostrano i prezzi dei distributori lungo il percorso, indicando anche quanto è recente il dato. Le app ufficiali delle compagnie petrolifere

Le app ufficiali delle compagnie petrolifere

Infine, ci sono le app ufficiali delle compagnie petrolifere. Enilive permette di trovare le stazioni Enilive più vicine e pagare il rifornimento dallo smartphone. Driv&, l’app legata al mondo IP, consente di trovare le stazioni aderenti dei marchi IP, Esso e IPlanet e di accumulare punti per premi e vantaggi.

Quanto si può risparmiare utilizzando le app

Il calcolo è alla portata di tutti: ogni 10 centesimi di differenza al litro valgono 5 euro su un pieno da 50 litri. Con gli scarti di oggi, che tra un impianto e l’altro possono superare i 50 centesimi, il risparmio può arrivare a 25 euro. Quando la differenza è di pochi centesimi, invece, non vale la pena attraversare la città per guadagnare un paio di euro. La strategia più efficace resta quella del buon senso: individuare due o tre distributori convenienti lungo i tragitti quotidiani e fare rifornimento lì.