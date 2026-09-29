Eni dopo i carburanti taglia anche le bollette, sconto del 30% sulle offerte base di luce e gas: come funziona

Lo rende noto l'azienda in una nota. Prezzo bloccato per due anni

Prima il carburante, ora le bollette. Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, Eni – attraverso Plenitude – lancia una nuova offerta luce e gas con prezzi scontati del 30% rispetto alla principale tariffa a prezzo fisso. Sarà disponibile dal primo al 24 ottobre, per i nuovi e per gli attuali clienti, che possono accedere allo sconto cambiando prodotto. Si tratta di «un nuovo contributo alle famiglie italiane nell’ambito dell’iniziativa Eni per l’Italia, volta a supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell’energia», si legge nella nota dell’azienda. Il prezzo sarà inoltre bloccato per due anni.

Le eventuali successive misure per consumatori

Uno sconto che, si precisa, vale circa 100 euro all’anno sul contratto gas e altrettanto per quello luce, per un totale di circa 200 euro. Nell’ambito dell’offerta, Eni manterrà anche invariati i prezzi della materia prima e facendosi così carico – precisa la nota – dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento. La società di Eni che commercializza gas ed energia elettrica per famiglie e imprese, «valuterà eventuali successive misure a supporto dei consumatori in funzione dell’evoluzione degli scenari di mercato», fa ancora sapere Eni nella nota.