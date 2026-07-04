Non solo Sinner, l’ondata azzurra cerca gli ottavi a Wimbledon: quando giocano Berrettini, Sonego, Cobolli, Paolini e dove vedere le partite

Mai quattro italiani sono entrati nella top 16 di Wimbledon. Ostacolo Dimitrov per Berrettini, Sonego cerca l'impresa con Fritz, più agevole l'impegno di Cobolli. Paolini contro un'ex top 5

L’ondata azzurra si abbatte sull’erba di Wimbledon. Oltre a Jannik Sinner, uscito vittorioso dal suo incontro contro lo statunitense Brooksby, sono altri tre gli italiani che cercano il pass per gli ottavi di finale dello Slam londinese. Mai quattro tennisti azzurri sono entrati tra i migliori sedici di Wimbledon: il record è tre ed è stato firmato lo scorso anno. Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini proveranno a scrivere un’altra pagina di storia del tennis del nostro Paese e a raggiungere Sinner. Nel tabellone femminile, anche Jasmine Paolini cerca gli ottavi di finale.

Berrettini sul Centrale contro Dimitrov

A Matteo Berrettini non capitava dal 2021 di giocare due partite consecutive sul Centrale: erano state semifinale e finale. Dopo la grande vittoria del secondo turno contro il francese Fils, il numero 51 al mondo tornerà sul campo più prestigioso di Wimbledon per affrontare il bulgaro Grigor Dimitrov. Era stato lui a ritirarsi per problemi fisici agli ottavi di finale di un anno fa contro Sinner quando era avanti due set a zero. Ora la condizione fisica del numero 146 del ranking è migliorata e contro Berrettini sarà una partita equilibrata. Il match è il terzo in programma sul Centrale, quindi inizierà intorno alle 18:30 italiane.

Gli impegni di Cobolli e Sonego

Il primo italiano a scendere in campo sarà Flavio Cobolli. Il finalista dell’ultimo Roland Garros è alla ricerca della seconda partecipazione consecutiva agli ottavi di Wimbledon. Se la dovrà vedere contro il russo Karen Khachanov, con cui Cobolli ha perso nell’unico precedente di due anni fa, ma sulla terra rossa. L’inizio sarà intorno alle 13:30. Poi sarà il turno di Lorenzo Sonego: anche lui vuole confermare gli ottavi di un anno fa. Toccherà fare un’impresa all’azzurro contro lo statunitense Taylor Fritz, numero 7 del ranking Atp. L’americano è avanti 6-2 nei precedenti, con l’ultima vittoria azzurra datata 2021, sulla terra di Cagliari.

In campo anche Paolini

C’è dell’azzurro anche nel tabellone femminile. Jasmine Paolini cerca infatti l’accesso agli ottavi di finale dopo che l’anno scorso era stata addirittura eliminata al secondo turno. Ad attenderla ci sarà la numero 43 Wta e un’ex top 5, Maria Sakkari. I precedenti sorridono alla tennista greca, ma Paolini ha vinto gli ultimi due incontri. L’inizio è fissato non prima delle 13:40.

Dove vedere il terzo turno di Wimbledon in tv e streaming

Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in tv da Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now. Al momento non è disponibile un’offerta in chiaro.