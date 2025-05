Adidas nella bufera per lo spot con l’Acropoli di Atene: il governo avvia un’azione legale – Il video

Diventato virale in poche ore, il filmato ha sollevato critiche. Ma l’azienda prova a placare le accuse: «Tutti i permessi sono stati regolarmente ottenuti e rispettati»

La Grecia ha avviato un procedimento legale dopo che l’Acropoli di Atene è comparsa come sfondo in una campagna pubblicitaria del marchio Adidas. La ministra della Cultura, Lina Mendoni, ha annunciato un’azione formale: «Non è stata seguita alcuna procedura autorizzativa e il risultato è un’immagine estetica inaccettabile, quasi che una scarpa stia calpestando l’Acropoli», ha dichiarato. Il caso è esploso dopo che è diventato virale uno show notturno di droni, organizzato il 15 maggio dal centro conferenze Zappeion ad Atene, che ha proiettato luci hi-tech sulle rovine del Partenone. Le immagini sono state oggetto di una verifica da parte della procura di Atene e hanno acceso un ampio dibattito politico nel Paese, con i vari esponenti politici intervenuti per criticare la scelta dell’azienda.

La reazione del governo

Secondo il ministero della Cultura, l’utilizzo dell’Acropoli come sfondo pubblicitario rappresenta una violazione delle rigide normative nazionali a tutela dei beni culturali. Oltre al ministero della Cultura, anche il ministero delle Finanze e l’Autorità per l’Aviazione Civile stanno investigando su chi abbia effettivamente autorizzato l’impiego dei droni per l’evento. La stessa ministra Mendoni ha accusato il centro Zappeion di aver violato la legge concedendo l’area senza il necessario permesso da parte del suo dicastero, sottolineando che l’Acropoli, in quanto monumento storico, merita una tutela rigida.

La risposta di Adidas

Adidas ha replicato affermando di aver seguito tutte le procedure previste dalla legge greca e che nei materiali promozionali non sono state utilizzate immagini dirette del monumento. «Tutti i permessi richiesti sono stati ricevuti e rispettati», ha affermato l’azienda in una dichiarazione via email.« Nessuna immagine del monumento dell’Acropoli è stata utilizzata da Adidas per pubblicità o altri scopi».