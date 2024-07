Il pasticcio della Roma sulla nuova linea di abbigliamento: la tuta color celeste fa infuriare i tifosi e viene ritirata dal mercato

Ha avuto vita breve la tuta della discordia dell’As Roma, realizzata da Adidas. Pochi giorni dopo l’annuncio, il club giallorosso ha ceduto alle pressioni dei tifosi e ordinato l’immediato ritiro del capo di abbigliamento dal mercato. Per risalire al motivo dell’ira dei tifosi romanisti è sufficiente guardare ai colori della tuta: giallo e rosso sulla schiena e sulle maniche, ma con un inserto celeste, ossia il colore predominante degli accerrimi rivali della Lazio. Una scelta cromatica infelice, che si è trasformata in un pasticcio commerciale e comunicativo. A farne le spese è Michael Wandell, Chief Commercial and Brand Officer della Roma, che è stato sospeso dalle sue funzioni e sottoposto a procedimento disciplinare.

La petizione online

Le polemiche dei tifosi della Roma sono iniziate subito dopo l’annuncio della linea di abbigliamento per la stagione 2024/25. Critiche che si sono trasformati anche in una petizione online. «Ciò che Adidas ha pubblicato in anteprima sul proprio official store è inaccettabile, calpesta storia, colori e tradizioni della nostra Roma. In particolare una tuta con colori assurdi, del tutto fuori contesto, come l’uso di un osceno ‘verde acqua’ (un insulto per noi), di un rosso granata e di un giallo oro, anziché i nostri giallo ocra e rosso pompeiano», si legge sulla petizione lanciata da Fabio Guardabassi su change.org che ha raccolto quasi 5mila firme. La richiesta dei tifosi è la seguente: «Chiediamo rispetto, chiediamo l’immediata rimozione e sostituzione di prodotti che nulla hanno a che fare con la nostra tradizione e che non ci rappresentano come tifosi della AS Roma».

Leggi anche: