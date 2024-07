Adidas toglie Bella Hadid dalla pubblicità sulle scarpe ispirate a Monaco ’72, la protesta di Israele dopo le frasi della modella su Gaza

La modella Bella Hadid non comparirà più nella campagna pubblicitaria di Adidas per il lancio di un paio di scarpe da ginnastica in ricordo delle Olimpiadi di Monaco di Baviera del 1972, durante le quali si consumò un sanguinoso attacco che uccise 11 atleti israeliani, 5 terroristi e un poliziotto tedesco. Bella Hadid, che ha origini palestinesi, ha criticato più volte il governo dello Stato Ebraico e ha partecipato a diverse manifestazioni per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Uno dei primi a criticare la scelta di Adidas di affidarsi a lei per la campagna pubblicitaria è stato Ron Prosor, ambasciatore israeliano a Berlino, che alla tv tedesca ha dichiarato: «Indovina chi è il volto della campagna? Bella Hadid, una modella di origine palestinese che ha l’abitudine di diffondere l’antisemitismo e incitare alla violenza contro israeliani ed ebrei».

Le critiche e il passo indietro

Quest’estate Adidas rilancerà una scarpa dal look retrò chiamata SL72, una replica del modello indossato dagli atleti durante i Giochi di Monaco di Baviera del 1972, l’Olimpiade ricordata ancora oggi per il massacro perpetrato dal commando palestinese “Settembre Nero”. Dopo le polemiche sulla scelta di affidarsi a Bella Hadid per la campagna pubblicitaria, un portavoce del produttore tedesco di abbigliamento ha dichiarato: «Siamo consapevoli che sono stati stabiliti collegamenti con eventi storici tragici, anche se del tutto involontari, e ci scusiamo per l’irritazione o il dolore» che ciò può aver causato. Bella Hadid è stata rimossa dalla campagna con effetto immediato. Ora Adidas si affiderà ad altri volti: il calciatore francese Jules Koundé, il rapper americano A$AP Nast, la musicista svizzero-etiope Melissa Bon e l’influencer cinese Sabrina Lan.

In copertina: Bella Hadid al Festival di Cannes, in Francia, 20 maggio 2024 (EPA/Andre Pain)

