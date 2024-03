Euro 2024, arriva la divisa da “patrioti” per la Nazionale di Spalletti: tricolore sulle spalle e motto «L’Italia chiamò» – Le foto

L’Italia chiamò, Adidas rispose. La Figc insieme allo sponsor tecnico hanno svelato oggi le nuove divise realizzate per la Nazionale in vista degli Europei di calcio 2024, in programma quest’estate in Germania. Le maglie in realtà saranno inaugurate già tra pochi giorni, sul campo delle amichevoli negli Stati Uniti contro Venezuela (21 marzo) e Ecuador (24 marzo). Le divise Home e Away, recita la nota ufficiale, sono nate «con l’obiettivo di celebrare l’identità calcistica del Belpaese». E dunque, per le partite in casa troveremo i giocatori nel classico azzurro, impreziosito però dal tricolore a strisce lungo le spalle e in evidenza nello stemma sul petto. In trasferta, le divise subiranno qualche modifica: alla base bianca saranno aggiunti rosso e verde, sulle spalle, sullo stemma e lungo i lati del corpo. In entrambe le versioni, tuttavia, il messaggio vuole essere lo stesso: i kit, come sottolineato dalla Federcalcio, sono pensati per «suscitare un senso di orgoglio e di appartenenza». A collegarli, c’è il motivo unico della lettera I, rielaborato in chiave digitale. Ma è sul retro del collo invece che compare lo spunto più patriottico delle nuove maglie, in piena armonia col mood di epoca Meloni: vi sarà incisa la celebre frase dell’Inno di Mameli L’Italia chiamò. Sarà bene che i convocati di ogni match studiano a menadito l’inno nazionale da cantare a squarciagola a inizio partita: la scena muta stonerebbe col nuovo look.

Foto: Figc

