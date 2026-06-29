Il video del maranza che insulta il controllore ATAC è creato con l’intelligenza artificiale

Lo stesso filmato era già stato diffuso dalla pagina «Memo Pernacchia» a dicembre 2025

Circola un video in cui un giovane, descritto come un «maranza», insulta un controllore dell’ATAC, l’azienda dei trasporti pubblici di Roma. La scena sembra ripresa a bordo di un mezzo, ma non è reale. Il video risulta generato con l’intelligenza artificiale e non documenta alcun episodio reale. Lo stesso filmato era già stato diffuso a dicembre 2025 dalla pagina «Memo Pernacchia», la stessa che diffonde finti video sui migranti.

Il contenuto sotto analisi

Nel video un ragazzo si rivolge con tono aggressivo a un controllore a bordo di un mezzo pubblico. La frase «Maranza insulta controllore Atac» compare sia nella descrizione del post sia come scritta nel filmato.

Perché è un video creato con l’intelligenza artificiale

Nel filmato è riscontrabile una chiara anomalia, ovvero manca completamente il rumore di fondo del mezzo, che in una ripresa reale su un autobus o un tram sarebbe sempre presente. Inoltre, i passeggeri dietro il protagonista risultano innaturali.

Non è un filmato originale di «Terra Nostra News», ma un video che la pagina «Memo Pernacchia» aveva già diffuso a dicembre 2025. È la stessa fonte dei finti video del migrante che rifiuta il cibo davanti al supermercato, delle donne col burqa respinte all’ingresso di uffici e aeroporti e della finta intervista RAI a un migrante sui sussidi.

Conclusioni

Il video del «maranza» che insulta un controllore ATAC non riprende alcun episodio reale, perché è generato con l’intelligenza artificiale. È l’ennesimo finto filmato riconducibile alla pagina «Memo Pernacchia», qui ripreso e rilanciato da «Terra Nostra News», costruito per suscitare indignazione.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.