Elon Musk non ha confermato l’esistenza dei “MedBed” e il Giappone non li ha approvati negli ospedali

Torna a circolare la teoria del complotto sui "letti medici" a frequenza

Diverse condivisioni Facebook riportano (per esempio qui e qui) la vecchia storia della tecnologia MedBed annunciata da Elon Musk nel 2022, che avrebbe permesso la «rigenerazione cellulare basata sulla frequenza». Musk avrebbe fatto questa rivelazione su Twitter, ma il tweet sarebbe prestosparito, a causa di forse oscure vicine a Big Pharma. Infine, MedBed sarebbe riemersa recentemente in Giappone, che sarebbe il primo Paese ad aver approvato questa tecnologia; il tutto nel silenzio della Stampa occidentale. Vediamo se si tratta di una teoria del complotto basata su una delle tante medicine alternative, oppure di una vera innovazione su ci si tende a “ricamare sopra”.

Per chi ha fretta

Non esiste alcuna traccia del presunto tweet del 2022 in cui Elon Musk avrebbe confermato l’esistenza dei “MedBed”: le verifiche negli archivi digitali (inclusa la Wayback Machine) ne dimostrano la totale assenza.

La “Direttiva MHLW-2026-7714” del Ministero della Salute giapponese non esiste: si tratta di una falsa notizia inventata e diffusa da account X noti per la condivisione di pseudoscienza e disinformazione.

I “MedBed” non sono tecnologia medica reale: le immagini utilizzate per promuoverli provengono da cataloghi di modelli 3D di fantascienza, mentre le strutture che offrono trattamenti simili sono già state sanzionate dalle autorità sanitarie negli Stati Uniti (come la FDA).

Il contenuto fuorviante

Le condivisioni in oggetto riportano la seguente didascalia:

ELON MUSK HA CANCELLATO UN TWEET DATAVA DAL 2022. DICEVA: “LE MEDBED SONO REALI”. NOI ABBIAMO LO SCREENSHOT. È STATO CHIESTO DI CANCELLARLO. ECCO CHI LO HA CHIAMATO.

Il 14 marzo 2022, alle 2:47 del mattino (ora del Centro), Elon Musk ha pubblicato un singolo tweet dal suo account personale:

“Le MedBed sono reali. La rigenerazione cellulare basata sulla frequenza è in uso nelle applicazioni militari dagli anni ’70. Il pubblico avrà accesso entro 5 anni. Non è fantascienza.”

Il tweet è rimasto online per 6 minuti e 41 secondi.

In quel tempo, ha ricevuto 47.000 “mi piace”, 28.000 retweet e 14.000 risposte.

Poi è scomparso.

[…]

47.000 persone hanno apprezzato quel tweet. 28.000 lo hanno condiviso. 14.000 hanno risposto.

Un altro testo, legato sempre alla “tecnologia Medbed” riporta una presunta approvazione ufficiale in Giappone:

ULTIM’ORA: IL GIAPPONE È DIVENTATO IL PRIMO PAESE A APPROVARE UFFICIALMENTE LA TECNOLOGIA MEDBED PER GLI OSPEDALI PUBBLICI. IL SILENZIO MEDIATICO È TOTALE.

17 luglio 2026. Tokyo, Giappone.

Il Ministero giapponese della Salute, del Lavoro e del Welfare ha appena emesso la Direttiva MHLW-2026-7714: “Autorizzazione dei Dispositivi di Rigenerazione a Frequenza Elettromagnetica per il Dispiegamento Clinico nelle Strutture Sanitarie Nazionali.”

Non si tratta di una prova. Non si tratta di uno studio. Si tratta di APPROVAZIONE COMPLETA.

Cos’è davvero MedBed

Narrazioni precedenti in merito ai MedBed li collegavano persino a una non meglio dimostrata tecnologia extraterrestre. Questi letti sarebbero capaci di rigenerare rapidamente i tessuti, curando cancro, autismo (che però non è una malattia), dolori articolari, eccetera. C’è anche chi precisava «non c’è bisogno di vaccini».

Il tutto si basa su immagini di questi presunti “letti medici” chiamati anche «camere Tesla», ma non c’è nessun legame con l’azienda di Musk; parliamo per altro di foto fuori contesto. Inizialmente, nel 2020, la promozione dei MedBed riguardava presunte dichiarazioni di Donald Trump, senza che vi fosse alcun riscontro ufficiale. Le immagini usate originariamente per confezionare questa bufala provengono da TurboSquid, un Sito Web che vende modelli fantascientifici 3D.

Nel 2024 cominciano a circolare nelle pagine complottiste americane diverse narrazioni riguardo a un Tesla Wellness Hotel nei pressi di Pittsburgh, dotato di un MedBed Center. Come già appurato nell’analisi di Associated Press, « la struttura offre affitti notturni di camere dotate di BioHealers – contenitori che l’azienda afferma trasudare di «energia della forza vitale». Anche in questo caso l’azienda automobilistica di Musk non c’entra. Già un anno prima l’FDA aveva pubblicato una lettera di avvertimento nei confronti della Tesla BioHealing, Inc., la quale affermava di trattare anche patologie gravi, inclusi tumori, demenza e paralisi; senza le autorizzazioni richieste e senza adeguata documentazione scientifica.

Siamo ancora in attesa che qualcuno pubblichi lo screen del presunto tweet di Musk, di non risulta alcuna traccia, nemmeno negli archivi della Rete, come Wayback Machine.

Anche la narrazione della recente approvazione giapponese è falsa. Non esistono documenti in merito a una direttiva giapponese denominata «MHLW-2026-7714». Tra le fonti principali che diffondono queste narrazioni troviamo gli account di X.com, Mr. Pool e Val Thor, noti per diffondere fake news e pseudoscienza.

Conclusioni

La narrazione sui MedBed si conferma una teoria del complotto priva di qualsiasi riscontro reale. L’intera ricostruzione, dal presunto tweet di Elon Musk fatto sparire sotto la pressione dei fondi d’investimento fino alla fantomatica direttiva del governo giapponese, si basa su codici inventati, storie mai avvenute e dispositivi mai approvati da alcuna autorità sanitaria. Le immagini appartengono al mondo della grafica 3D. Le società che offrono cure miracolose a base di «frequenze» sono già “attenzionate” dagli organi di controllo per la vendita di trattamenti privi di fondamento scientifico.

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