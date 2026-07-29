Zelensky parla «dietro un vetro antiproiettile» dopo le proteste su Fedorov? La foto è generata dall’AI

L'immagine, diffusa in Italia da Nicolai Lilin, è stata generata con ChatGPT

Circola su Instagram un’immagine che mostra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mentre parla dietro una barriera di vetro antiproiettile. A diffonderla in Italia è Nicolai Lilin, già noto per la diffusione di disinformazione sul conflitto russo-ucraino. Nella didascalia, in italiano e russo, Lilin scrive che Zelensky avrebbe usato «per la prima volta» un vetro antiproiettile durante le dichiarazioni sulle proteste per le dimissioni del ministro della Difesa Fedorov. L’immagine è falsa e risulta generata con l’intelligenza artificiale di OpenAI.

L’immagine non è una fotografia

Lo strumento di verifica OpenAI Verify ha rilevato nell’immagine una filigrana di provenienza OpenAI, che contrassegna in modo invisibile all’utente finale i contenuti prodotti con l’intelligenza artificiale. Il risultato della verifica è inequivocabile: «Questo contenuto è stato generato utilizzando strumenti OpenAI».

Il video originale smentisce la scena

L’immagine riprende un momento reale, quello del 16 luglio 2026, Zelensky quando ha tenuto una conferenza stampa congiunta con il primo ministro britannico Keir Starmer al Palazzo Mariinskyi di Kyiv. Il video integrale dell’evento è stato pubblicato dall’account Telegram ufficiale della presidenza ucraina e trasmesso in diretta dal servizio pubblico ucraino. Di fatto, le riprese mostrano Zelensky e Starmer al podio senza alcuna barriera di vetro.

Lo scatto dell’incontro di Genya Savilov (AFP/GettyImages)

Un ulteriore dimostrazione della falsità diffusa online riguarda la struttura presente dietro Zelensky, che non corrisponde al palazzo originale. Inoltre, la conferenza stampa si è tenuta di fronte all’edificio, mentre la foto mostra un’angolazione diversa.

Conclusioni

L’immagine che mostra Zelensky dietro un vetro antiproiettile è falsa e risulta generata con l’intelligenza artificiale di OpenAI. Il video ufficiale dell’evento del 16 luglio 2026 al Palazzo Mariinskyi di Kyiv non mostra alcuna barriera.

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