Il video che accusa i genitori di Zelensky di riciclaggio con i loghi di Euronews è un falso

Euronews non ha mai trasmesso quel servizio. La NABU non ha aperto nessun fascicolo sui genitori del presidente ucraino

Circola un video sui social in cui si afferma che i genitori del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbero stati indagati dalla NABU (l’ufficio anticorruzione ucraino) per movimenti di denaro illeciti sui loro conti correnti, con un “ultimo accredito” da 11 milioni di dollari descritto come un “regalo” finanziato dai contribuenti europei. Il video mostra in sovrimpressione i loghi di Euronews e del programma Europe Today. È tutto falso: il video è fabbricato, Euronews non ha mai pubblicato nulla di simile, e nessuna inchiesta della NABU sui genitori di Zelensky risulta agli atti.

Cosa mostra il video e cosa afferma

Il video è comparso il 2 luglio 2026 in un post dell’account X @its_The_Dr e si è diffuso rapidamente su più piattaforme.

La clip presenta una grafica che imita l’aspetto di Euronews e un narratore che sostiene che la NABU avrebbe condotto verifiche sui conti bancari di Rimma e Oleksandr Zelenskyy, i genitori del presidente, trovandovi 11 milioni di dollari presentati come provento di fondi pubblici europei.

Post social in italiano dove viene condiviso uno screenshot del falso servizio attribuito a Euronews.

Perché il video è falso

La ricerca del nome della madre di Zelensky sul sito di Euronews non restituisce nessun risultato. Lo stesso vale per le varianti ortografiche del nome del padre. Di fatto, il servizio che appare nel video non esiste sulle piattaforme ufficiali dell’emittente, né sul sito, né sui canali YouTube, né negli archivi di Europe Today. Il logo e la grafica sono stati contraffatti per simulare una fonte autorevole, come già avvenuto in passato per altre fake news del genere.

Inoltre, i colleghi fact-checker di Lead Stories hanno verificato che il video incorpora anche uno screenshot contraffatto attribuito a Ukrainska Pravda, con un articolo che non esiste nemmeno su quel sito.

La smentita ufficiale della NABU

Il 3 luglio 2026, il Centro per il Contrasto alla Disinformazione, ovvero organismo del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina, ha pubblicato una smentita esplicita. Di fatto, nessuna perquisizione o indagine sui conti dei genitori di Zelensky è mai stata condotta dalla NABU. Sul sito ufficiale dell’ufficio anticorruzione non compare nessuna comunicazione in proposito e il presunto commento del portavoce citato nel video non ha mai esistito.

Conclusioni

Il video che attribuisce a Euronews un servizio sui genitori di Zelensky indagati per riciclaggio è un falso fabbricato. I loghi di Euronews e di Europe Today sono stati usati senza autorizzazione per dare una parvenza di credibilità a una storia inventata.

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